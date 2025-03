Club Silencio per una notte apre le porte del Museo dell'Automobile

Durante questa straordinaria apertura serale sarà possibile visitare la mostra temporanea "125 volte FIAT. La modernità attraverso l'immaginario FIAT", un percorso espositivo che racconta la lunga e preziosa storia della Fabbrica Italiana Automobili Torino, non solo in ambito automobilistico, ma anche come modello imprenditoriale.

Da non perdere l’esclusiva visita guidata all'Open Garage, un vero e proprio caveau di circa 2.000 mq che custodisce un piccolo tesoro di auto non visibili lungo il percorso espositivo o in fase di restauro.

Presente come sempre la selezione musicale che, per questo appuntamento, sarà a cura di Quavious e Notorius, due giovani DJ torinesi co-fondatori di Blue Groove, un progetto nato per ridefinire l’esperienza del clubbing.



Per info: https://to.clubsilencio.it/mauto/?src=cs