Ascensore della Mole e Museo del Cinema: fino a fine anno due biglietti omaggio ai neolaureati

Dalla sua terrazza panoramica si può godere di una spettacolare vista a 360 gradi della città e delle montagne che la circondano, ma quella salita fino agli 85 metri del tempietto incontra da sempre la diffidenza dagli studenti universitari: raggiungere la cima della Mole Antonelliana, superando così in altezza Palazzo Nuovo, ritarderebbe inesorabilmente la fine del percorso di studi e, addirittura, finirebbe per mettere a rischio la possibilità di laurearsi.

Da questa leggenda metropolitana nasce l’iniziativa congiunta di Gtt e Museo del Cinema, approvata questa mattina dalla Giunta Comunale su proposta dell’assessora Chiara Foglietta, che per favorire la promozione dei servizi turistici dell’azienda torinese di trasporto pubblico fino al 31 dicembre di quest’anno offrirà ai neolaureati 2 biglietti omaggio per il Museo del Cinema e l’ascensore della Mole, da utilizzare entro 3 settimane dalla proclamazione della laurea.

Così, concluso il proprio percorso di studi, sia chi, all’insegna del ‘Non è vero ma ci credo’ per non imbattersi in sfortune e in un destino avverso, fino a quel momento aveva evitato di salire sull’ascensore della Mole, sia chi, senza preoccuparsene troppo, l’aveva già utilizzato, potrà festeggiare il raggiungimento del traguardo da un punto di vista privilegiato vivendo un’esperienza indimenticabile.