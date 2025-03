Avigliana, nuova vita all'Asilo Picco grazie alla Fondazione Paolo Vitelli: sarà un Polo educativo per i bambini e per i figli dei dipendenti di Azimut Yachts

Ad Avigliana è stata posata la prima pietra per il rinnovo dello storico ‘Asilo Picco’. Il progetto, fortemente voluto dalla Fondazione Paolo Vitelli e realizzato in stretta collaborazione con la Scuola e con il Comune di Avigliana, trasformerà l’asilo in un moderno Polo Educativo per bambini dai 3 mesi ai 6 anni.

La scuola dell’infanzia più antica del territorio aviglianese, dal 1871 punto di riferimento per la crescita e l’educazione dei più piccoli, fino a poche settimane fa rischiava la chiusura a causa della diminuzione delle iscrizioni e della necessità di importanti interventi di ristrutturazione.

Oggi, grazie all’impegno della Fondazione Paolo Vitelli, che ha scelto di finanziare la riqualificazione e l’avvio di un rinnovato progetto educativo, la Scuola Picco trova una nuova vita e viene riportata a una piena funzionalità come Polo Educativo pensato per i bambini della comunità aviglianese e per i figli dei dipendenti di Azimut Yachts, l’azienda nautica fondata da Paolo Vitelli che da oltre trent’anni è profondamente radicata nel territorio di Avigliana dove ha la sua sede e uno dei suoi principali siti produttivi.

Il progetto di rilancio della Scuola Picco prevede la ristrutturazione completa degli interni, il rinnovamento degli arredi e il restyling del suggestivo giardino, che si affaccia sull’antico Castello di Avigliana. Un orto didattico permetterà di avvicinare i bambini alla natura e al rispetto dell’ecosistema attraverso esperienze pratiche di coltivazione e cura delle piante. Un’iniziativa di grande valore sociale per la comunità che potrà, così, contare su un rinnovato luogo di educazione e crescita per i più piccoli, in cui vengono adottate le più moderne pratiche pedagogiche e in cui ogni spazio è pensato per stimolare e accompagnare lo sviluppo dei bambini in un ambiente sicuro e accogliente, dove l’apprendimento si intreccia con il gioco e l'esplorazione.

Le iscrizioni sono già aperte e, con la fine dei lavori prevista per l’estate, la nuova Scuola Picco sarà pronta ad accogliere i bambini a partire da settembre 2025, diventando così un punto di riferimento importante per l’educazione e la crescita delle future generazioni del territorio. Le famiglie che sono interessate a visitare la scuola e alle informazioni relative alle iscrizioni possono contattare la Segreteria della Scuola al numero 011 9328664.