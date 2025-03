Festival di Sanremo a Torino, Lo Russo: "Massima disponibilità, Regio location perfetta"

Torino pronta ad accogliere il Festival di Sanremo e c'è anche la location: il teatro Regio. Anche se il sindaco Stefano Lo Russo chiarisce: "Per noi sarebbe un grandissimo risultato, ma è prematuro parlarne".

La sentenza

Anche perché il Comune di Sanremo, proprietario del marchio del festival ha per il momento pubblicato una manifestazione di interesse per la kermesse canora per le edizioni 2026, 2027 e 2028. La manifestazione di interesse è riservata a "operatori economici fornitori di servizi di media audiovisivi a diffusione nazionale in chiaro, titolari di un canale generalista nazionale e con dimostrate capacità di organizzazione di eventi di particolare rilevanza". La Rai quindi, ma non solo.