Vandalizzati di nuovo i giardini nel cuore di Aurora

Ennesimo episodio di vandalismo al Giardino Madre Teresa di Calcutta di Torino: la denuncia arriva dalla capogruppo di Fratelli d'Italia alla 7 Patrizia Alessi. Siamo nel cuore di Aurora: l'area verde è stata di nuovo presa di mira da ignoti.

Nei giorni scorsi è stato distrutto un tamburo nell’area giochi, poi tolto dalla Città in quanto pericoloso per i bambini. Ieri è stata divelta dal terreno una centralina elettrica.

La targa in memoria di Madre Teresa presente delle crepe, così come i manufatti in cemento usati come panchine. "Possibile - si interroga Alessi - che con sei telecamere, posizionate anni fa, non si riesce a risolvere o migliorare questo luogo?".