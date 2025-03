October Tide, la death metal band svedese in concerto al Blah Blah

Trent’anni di storia, sette album, migliaia di concerti ovunque nel mondo. E da venerdì, un altro tag per i mitici October Tide: Torino. Un vero e proprio colpaccio e un grande regalo per tutti gli amanti del death doom metal messo a segno da LM Productions e Orion Music Agency.

La storia degli October Tide è un viaggio tra pathos, malinconia e oscurità, iniziato a metà anni Novanta per volontà del duo Renkse-Norrman, membri dei Katatonia, tra le band più influenti della scena doom e gothic metal scandinava. Dopo aver pubblicato il loro album di debutto, Rain Without End (1997), il gruppo si è concesso una lunga pausa, per poi tornare in attività nel 2009 sotto la guida del solo Norrman. Nel corso della carriera, la rinnovata band ha perfezionato il suo sound, mantenendo sempre quell’equilibrio perfetto tra melodia, pesantezza e malinconia che l’ha

contraddistinta sin dagli esordi.



La data torinese sarà l’occasione per ripercorrere i più grandi successi del sodalizio di Stoccolma, che inseriranno in scaletta alcune pietre miliari tratte dai lavori più acclamati, da A Thin Shell (2010) a Winged Waltz (2016), fino al più recente The Cancer Pledge (2023). In perfetta coerenza stilistica con la proposta degli October Tide, la serata sarà aperta dai LAARGOO, promettente post-doom metal band torinese il cui sound si caratterizza per le tinte cupe che evocano atmosfere malinconiche.