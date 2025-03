Sanità Piemonte: accordo per aumentare le assunzioni e internalizzare il personale

« Come avevamo anticipato nelle scorse settimane, proseguono con regolarità gli incontri con le organizzazioni sindacali, con uno spirito costruttivo e di collaborazione. In questi mesi abbiamo ottenuto importanti risultati che ci hanno consentito di aumentare di 1455 unità il numero delle persone che lavorano nella sanità pubblica rispetto a luglio 2023. Ora si tratta di individuare le modalità per fare crescere questo numero e centrare l’obiettivo delle 2 mila assunzioni.

Per questo abbiamo riconfermato l’impegno per le re-internalizzazioni del personale sottoscrivendo con le organizzazioni sindacali un ulteriore accordo che definisce per i prossimi mesi un percorso di interventi che mettere in atto i progetti che le Asl hanno presentato per riportare nell’ambito pubblico il personale, garantendo il servizio e, al contempo, un risparmio economico- finanziario» affermano il presidente Cirio e l’assessore Riboldi.