Torino mette le "Generazioni dalla Beta alla Zeta" a confronto

Generazioni a confronto

Momenti di confronto non solo destinati agli addetti ai lavori, ma anche alle famiglie e giovani. Un'iniziativa che punta ad abbracciare tutte le fasce d'età, come già chiarisce il titolo: Generazione Zeta (i nati tra il 1997 ed il 2012), Generazione Alfa (dal 2013 in poi) e la Beta dal 2025 in poi. Gli appuntamenti si terranno dal 21 marzo al 3 giugno con cadenza mensile nella sede di Fondazione OMI in via San Massimo ed il 1° luglio in via Giolitti 35/a.