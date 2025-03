Dal binario 17 alla Sinagoga in ricordo di Emanuele Artom: "Non c'è futuro senza memoria"

Dal binario 17 di Porta Nuova venivano deportati gli ebrei e gli oppositori politici durante il nazifascismo, e dalla targa del binario 17 è partita - come ogni anno - la marcia per Emanuele Artom . La Comunità ebraica, le scuole e le istituzioni della città hanno ricordato il giovane partigiano ebreo, morto il 7 aprile del 1944 alle Carceri Nuove in seguito alla cattura e alle torture avvenute il 25 marzo in Val Germanasca.

"Non c'è futuro senza memoria" recita il cartello portato dai bambini fino alla Sinagoga di piazzetta Primo Levi. Quattrocento metri per ricordare un oppositore del regime e delle leggi razziali che segnarono la storia d'Europa, percorsi in silenzio in segno di rispetto. Lì, gli interventi in ricordo del giovane si sono alternati ai canti dei bambini delle scuole ebraiche "Colonna e Finzi" e "Artom", che hanno anche letto alcuni passi del suo diario, scritto per documentare le persecuzioni razziali e l'esperienza partigiana.

Dario Disegni, presidente della Comunità Ebraica di Torino, non ha mancato di ricordare il momento drammatico dell'attualità, sottolineando come l'insegnamento di Emanuele Artom possa servire da faro in mezzo a questi anni di guerre e discriminazioni. "Anche oggi a 80 anni dalla liberazione - ha detto - stiamo vivendo con immensa angoscia un momento molto oscuro, con due drammatici conflitti in corso: in Ucraina e in Medio Oriente, di cui auspichiamo dal profondo del cuore una prossima soluzione che possa portare una pace giusta e duratura per tutti i popoli coinvolti. Purtroppo assistiamo anche sbigottiti e con grande preoccupazione alla grande ripresa in tutto il mondo di un antisemitismo di dimensioni che non si registravano da anni, con un aumento del 400% di episodi nel nostro paese rispetto all'anno precedente".

"Sono sintomi allarmanti della grave crisi che il nostro mondo sta attraversando - ha aggiunto Disegni - Ancora una volta le testimonianze di Emanuele Artom appaiono di una straordinaria attualità e ci indicano il percorso da compiere per la formazione di un mondo più libero e giusto, in cui gli ideali per cui egli ha sacrificato la sua giovane esistenza possano prevalere sugli orrori delle guerre, sulle discriminazioni civili e religiose e sulle disuguaglianze sociali che ancora oggi affliggono l'umanità".

I commenti della politica