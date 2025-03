Dall'autunno Mole e Museo del Cinema gratis per i neolaureati

Partirà in autunno l'iniziativa del Museo del Cinema e di Gtt, che prevede la possibilità di avere due biglietti omaggio per i neolaureati per raggiungere la cima della Mole Antonelliana con l'ascensore. Ad annunciarlo il presidente del Museo del Cinema Enzo Ghigo, che ha così spiegato il senso: "Lo spirito da cui nasce questa iniziativa è che molti universitari festeggiano in via Montebello la laurea con famiglia ed amici, con la Mole a fare da sfondo alla loro foto".