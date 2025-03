A Torino i resti della Croma distrutta nella strage di Capaci: "Quando muore un poliziotto, perde l'Italia" [FOTO e VIDEO]

I resti della Quarto Savona

I resti della Fiat Croma colpita in pieno dalla deflagrazione di circa 500 chili di tritolo, nell’attentato in cui rimasero uccisi oltre al giudice anche la moglie Francesca Morvillo e gli agenti di scorta Antonio Montinaro, Vito Schifani e Rocco Dicillo .

"Uomini che con coraggio hanno dato la vita"

"Non siate indifferenti"

E agli studenti presenti in piazza la vedova del poliziotto ha lanciato un messaggio chiaro: " Non siate indifferenti, perché la mafia ce l'abbiamo anche qui. L'indifferenza dà il consenso e voi non lo dovete dare ".

"Capaci monumento di tragedia e riscatto"

Donazione di sangue

"La lotta alla mafia non è cessata: la criminalità è ancora presente nel nostro territorio. Momenti come questi ci aiutano a non abbassare mai la soglia di attenzione. Oggi lascio due impegni: raccogliere il sacrificio di coloro che sono morti nella strage di Capaci e tutti insieme costruire un mondo più giusto" ha concluso l'assessore.

“Perché il male non trionfi, le persone perbene devono essere uniti e impegnarsi – commenta Silvio Magliano, capogruppo Lista Civica Cirio Presidente Piemonte Moderato e Liberale in Consiglio regionale - davanti a quest’auto siamo tutti chiamati a una scelta, se essere o no persone perbene. Senza questa scelta, non c’è possibilità di lotta: senza persone perbene, non esiste una società libera e democratica”.