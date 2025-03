A Druento, torna "Mi fai una storia?”: il festival di lettura e ascolto pensato per bambini da 0 a 6 anni

Stravolge il calendario e, nel 2025, decide di andare in scena con l’avvio della primavera “Mi fai una storia?”, il festival di lettura e ascolto pensato per bambini piccolissimi, dagli zero ai sei anni, età in cui ancora non si legge. L'iniziativa - l'unica del genere in Italia, giunta quest’anno alla terza edizione - risponde a un'esigenza del bambino e mette al centro un comportamento al quale andrebbe abituato fin da piccolissimo: leggere con i propri genitori, ascoltando la voce, seguendo e interpretando i disegni, commentando gli spunti offerti dalle pagine.



Il festival è in programma venerdì 21 e sabato 22 marzo in un luogo simbolico: la nuova biblioteca di Druento, dedicata Ipazia D’Alessandria. È completamente gratuito ed è organizzato dall’associazione Il Bambino Naturale e Il Leone Verde Edizioni, in collaborazione con la Biblioteca Civica Multimediale Ipazia e il patrocinio del Comune di Druento, sotto la direzione artistica di Anita Molino che con questa scelta ha deciso di portare in giro per la provincia di Torino l’iniziativa, ospitata nelle prime due edizioni a Settimo Torinese.

Il titolo si ispira a un libro di Elisa Mazzoli, ospite dell’edizione 2025: il volume - pubblicato da Il Leone Verde, casa editrice di Torino con un catalogo di oltre 300 titoli su maternità, prima infanzia, saggi sul metodo Montessori e volumi su spiritualità e cucina - riprende una domanda che, spesso, i più piccoli rivolgono ai loro genitori: inventare storie.

In due giorni il festival prevede, da un lato, un incontro, il venerdì, pensato per genitori, nonni, educatori, insegnanti, formatori, con idee e suggerimenti da parte di Elisa Mazzoli su come leggere a bambini 0-6 anni, come avvicinarli ai libri, come creare preziosi momenti di condivisione a casa e a scuola.

Dall’altro, propone, il sabato, numerosi incontri e laboratori. Sabato mattina l’apertura è per i piccolissimi, età 0-3 anni: potranno avvicinarsi ai libri, scoprirli, toccarli, cullati dalle parole e attenti alle immagini. Poi, toccherà alla fascia 3-6 anni, scoprire una coccola diversa, quella che passa leggendo assieme un volume. Alle 11,30, un laboratorio montessoriano, per bambini dai 3 ai 6 anni, sul valore dell’espressione personale nell’attività del disegno del bambino tenuto da Isabella Micheletti, scrittrice, educatrice Montessori e formatrice nei corsi dell’Opera Nazionale Montessori.

Il pomeriggio di sabato è dedicato alla musica, con Laura Bossi e Chiara Marangoni, musiciste specializzate nel metodo Gordon. Proporranno tre concerti speciali, facendo leva sul fatto che il bambino sviluppa la sua attitudine alla musica nei primi anni di vita attraverso un’esposizione che rispetti le sue grandi capacità di ascolto e di assorbimento: i piccoli in biblioteca ascolteranno canti melodici e ritmici, senza parole, che seguono il principio di varietà, brevità e ripetizione.