A Chivasso arriva l'evento "Vetrine sotto il Cielo"

Il 22 e 23 marzo, Chivasso si trasformerà in un grande spazio espositivo all'aperto con l'evento "Vetrine sotto il Cielo".



I negozi aderenti esporranno i loro prodotti in Piazza della Repubblica, Via Roma e Via Torino, offrendo un'occasione unica per fare shopping all'aria aperta e scoprire le nuove collezioni primavera/estate.

L'evento, organizzato da Ascom Confcommercio Chivasso con il patrocinio della Città di Chivasso e del Distretto Urbano del Commercio, vedrà protagonisti non solo l'abbigliamento, ma anche altri settori merceologici, tutti rigorosamente di Chivasso.



"Vetrine sotto il Cielo" sarà l'occasione ideale per i commercianti di "sbarazzare" i magazzini della stagione invernale e presentare le nuove collezioni, mentre i visitatori potranno approfittare di offerte speciali e scoprire le ultime tendenze. Per rendere l'esperienza di shopping ancora più piacevole, il Distretto Urbano del Commercio curerà la filodiffusione, con una playlist selezionata da ToRadio.



Dice Carlo Nicosia, Presidente di Ascom Confcommercio Chivasso «Con grande entusiasmo vi invito a partecipare a “Vetrine sotto il cielo'", un evento che animerà il cuore di Chivasso il 22 e 23 marzo 2024: Via Roma, via Torino e piazza della Repubblica si trasformeranno in un palcoscenico a cielo aperto, dove le nostre attività commerciali metteranno in mostra il meglio della loro offerta.



“Vetrine sotto il cielo” è un'occasione importante per riscoprire il piacere di passeggiare tra le vie del centro, ammirare le vetrine allestite con creatività e lasciarsi conquistare dalle proposte dei nostri negozi. Sarà un weekend all'insegna dello shopping di qualità, accolti dalla cortesia dei commercianti.



Sono felice di aver organizzato insieme ai colleghi del mio Direttivo ed a 50 imprese un evento che valorizza il nostro tessuto commerciale e contribuisce a rendere la nostra città sempre più vivace e attrattiva. Vi aspettiamo numerosi per vivere insieme due allegre giornate all'insegna dello shopping e del divertimento”

«Con questa iniziativa – ha commentato l’assessore al Commercio e Turismo Chiara Casalino – in città torna il format che permette ai commercianti di proporre offerte speciali e di avvicinare nuovi clienti, mentre i partecipanti hanno l'opportunità di scoprire prodotti di qualità a prezzi vantaggiosi. Invito tutti a partecipare numerosi, sostenendo le nostre attività commerciali e contribuendo alla vitalità del centro storico. Eventi come "Vetrine sotto il cielo" mirano a trasformare le vie cittadine in un grande spazio espositivo all'aperto, creando un'atmosfera vivace e accogliente per cittadini e visitatori. Come assessore al Commercio e al Turismo, ritengo che manifestazioni come questa siano fondamentali non solo per incentivare lo shopping locale, ma anche per promuovere la socialità e il senso di comunità».