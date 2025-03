Il Piemonte a "Fa la cosa Giusta", la fiera del consumo critico e sostenibile a Milano Rho

La Regione Piemonte è presente alla 21esima edizione di ‘Fa' la Cosa Giusta!’, fiera del consumo critico e degli stili di vita sostenibili, che si svolgerà dal 14 al 16 marzo a Fiera Milano Rho (nuova location).

L'edizione 2025, caratterizzata dal tema ‘Il gusto della fiducia’ è a ingresso gratuito e propone un programma ricco di eventi, incontri e attività per tutte le età.

Con 400 stand e 300 appuntamenti nel programma culturale, la fiera rappresenta un'importante occasione per scoprire pratiche sostenibili, prodotti etici e percorsi turistici responsabili.

La Fiera ‘Fa' la Cosa Giusta!’ è un evento imperdibile per chi è appassionato di turismo sostenibile, stili di vita responsabili e consumo critico. Le quattro aree tematiche della fiera – Cura e Benessere, Sapori e Saperi, Cultura e Partecipazione, e Viaggio e Grandi Cammini – offrono una panoramica completa di prodotti e pratiche che contribuiscono a un futuro più sostenibile.

Lo stand della Regione Piemonte, collocato nell'area dedicata al ‘Viaggio e Grandi Cammini’ (pad. 16 - stand I34), è un punto di riferimento per tutti coloro che vogliono scoprire i tesori nascosti del territorio e ospita all’interno le Agenzie di Promozione Turistica di Torino, del Cuneese, delle Terre Alto Piemonte e di Alexala, insieme a una rappresentanza di associazioni impegnate nella valorizzazione dei cammini.



"La Regione Piemonte è entusiasta di partecipare alla 21esima edizione di ‘Fa' la Cosa Giusta!’, fiera che promuove sostenibilità e turismo responsabile - dichiara Marina Chiarelli, assessore al Turismo, Sport e Cultura della Regione Piemonte -. Siamo orgogliosi di mettere in evidenza i Cammini Piemontesi e la Via Francigena, percorsi storici che offrono esperienze spirituali autentiche, arricchite dal contesto del Giubileo. Con paesaggi mozzafiato, borghi e abbazie medievali, il Piemonte è un luogo ideale per un viaggio fisico e interiore. Investiamo nella valorizzazione di questi cammini, puntando sulla connettività e sul turismo sostenibile, per rafforzare il legame culturale e spirituale con i pellegrini di tutto il mondo."

Il giorno di apertura, venerdì 14 marzo, sarà presente allo stand della Regione Piemonte Enrico Bussalino, assessore agli Enti locali della Regione Piemonte.

“Attraverso la rete dei cammini la Regione promuove il turismo sostenibile, motore per lo sviluppo economico del territorio locale nel rispetto dell’ambiente e del paesaggio – precisa l’assessore Bussalino -. Sono le diverse realtà imprenditoriali che operano in modo integrato con enti e associazioni che contribuiscono alla crescita in particolare dei piccoli comuni piemontesi e a migliorare l’accoglienza dei turisti. A questo proposito ricordo che a gennaio 2025 è stata costituita l’Associazione dei Borghi più belli d’Italia del Piemonte con l’obiettivo di valorizzare le eccellenze culturali e artistiche, in modo condiviso e armonioso tra i piccoli centri che caratterizzano la nostra regione”.

Gli appuntamenti:

SABATO 15 MARZO - ORE 10:00 - 11:00

Grandi Cammini - Cammini aperti

Via Francigena e Giubileo. Il progetto di promozione del Ministero del Turismo e delle Regioni

Aldo Patruno, Barbara Bellini, Ilenia Cardogna, Luca Bruschi, on. Daniela Santanchè

Un'azione congiunta volta alla promozione internazionale della Via Francigena coinvolge le Regioni di Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Liguria, Toscana, Lazio, Campania e Puglia, con il supporto del Ministero del Turismo e la collaborazione dell’Associazione Europea delle Vie Francigene. Nel contesto dell'Anno del Giubileo, durante il quale si prevede l'arrivo di migliaia di pellegrini da oltre 50 Paesi, l'attenzione è rivolta a questa straordinaria green way che attraversa l'Europa da nord a sud per un totale di 3.200 km. Il tratto italiano si estende su 1.900 km, per lo più in aree rurali e lontano dai principali centri turistici. Roma rappresenta sia la meta finale del cammino, sia il punto di partenza per il proseguimento verso sud, attraverso i porti della Puglia, in direzione di Gerusalemme. Verranno presentati i dettagli del progetto ‘Via Francigena’, finanziato dal Piano Sviluppo e Coesione del Ministero della Cultura, e le azioni di valorizzazione dell’itinerario, con un focus particolare sulla sua dimensione internazionale. Tra le iniziative, figurano una campagna promozionale internazionale, materiale video e grafico, la partecipazione a fiere internazionali, un press tour, l'aggiornamento del portale web e dell'app, campagne social e un potenziamento della connettività lungo il percorso.

All'evento parteciperanno il Ministro del Turismo Daniela Santanchè, Ilenia Cardogna della Regione Lazio, Barbara Bellini della Regione Piemonte, Aldo Patruno della Regione Puglia, con la moderazione di Luca Bruschi, direttore dell'Associazione Europea Vie Francigene.

Organizzato da: Fa' la cosa giusta!

SABATO 15 MARZO - ORE 12:00 - 13:00

Piazza Turismo Lento

La Via Francigena in Valle d’Aosta e Piemonte: 400 Km a piedi dai passi alpini a Vercelli

Gianluca Popolla, Roberta Ferraris, Sara Zanni

Lungo antichi sentieri e strade romane, il cammino si sviluppa attraverso la vasta pianura piemontese, tra imponenti fortificazioni come quelle di Bard e Exilles, e abbazie medievali, tra cui Novalesa e la Sacra di San Michele. Diversi itinerari si intrecciano, concludendosi a Vercelli, centro storico e simbolo della diffusione della cristianità. Il libro guida alla scoperta di queste vie storicamente documentate, seguite dai pellegrini in tempi antichi, lungo uno dei percorsi più affascinanti d’Europa. A presentare il volume sarà l’autrice, Roberta Ferraris, che condividerà tutte le informazioni utili per intraprendere il cammino. Con lei, Gianluca Popolla, sacerdote della diocesi di Susa, responsabile dei beni culturali ecclesiastici del Piemonte e Valle d'Aosta e direttore del Sistema Museale Diocesano della Valle di Susa e del Museo Diocesano di Torino. Modererà l’incontro Sara Zanni, archeologa, guida ambientale escursionistica e autrice di Terre di mezzo.

Organizzato da: Terre di mezzo Editore

DOMENICA 16 MARZO - ORE 16:00 - 17:00

Grandi Cammini - Cammini aperti

Slow, unico e autentico: il Piemonte dei borghi e dei Cammini

Barbara Bellini, Claudio Baldi, Monica Nanetti, Riccardo Carnovalini, Sara Chiavazza

I 40 borghi del Piemonte che hanno ottenuto il riconoscimento di ‘Bandiera Arancione’ del Touring Club Italiano e i 12 percorsi del progetto ‘Cammini spirituali’ della Regione Piemonte, offrono al turista un’esperienza di viaggio autentica. Piccoli centri che accolgono i viaggiatori grazie a comunità ospitali che, con impegno ed entusiasmo, mantengono vive le tradizioni, tutelano e valorizzano il patrimonio locale, integrano la propria offerta turistica con quella della rete regionale dei ‘Cammini spirituali’ essenza del viaggio lento e della comunione con la natura, dove è possibile rivivere i viaggi dei pellegrini medievali, le memorie dei santi e gli itinerari storici del Piemonte. Un valore straordinario per lo sviluppo del turismo sostenibile, outdoor e culturale.

Organizzato da: Regione Piemonte

Info: www.falacosagiusta.org

Ingresso gratuito con registrazione online.

Orari della fiera: venerdì e sabato 9:00-20:00, domenica 9:30-19:00