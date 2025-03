''Urban Green - Racconti di sostenibilità urbana'': il programma di Rai 1 arriva a Torino

“Urban Green – Racconti di Sostenibilità Urbana”, condotto da Mario Acampa e Bianca Luna Santo, nella puntata di sabato 15 marzo alle 9.55 su Rai 2 sarà a Torino, per scoprire come la città sta cercando di migliorare la propria sostenibilità urbana attraverso progetti di innovazione e rispetto per l'ambiente. Sebbene il capoluogo piemontese non abbia ancora raggiunto l'eccellenza in tutti gli ambiti della transizione ecologica, sono comunque numerose le iniziative che mostrano un impegno concreto verso una gestione più verde e responsabile degli spazi urbani.

Mario Acampa e Bianca Luna Santoro esploreranno alcune delle soluzioni adottate per affrontare sfide come la mobilità sostenibile, la gestione delle risorse naturali e la riqualificazione di aree urbane: Torino sta cercando di integrare tecnologia e ambiente per migliorare la qualità della vita dei suoi abitanti, e questo episodio racconterà il cammino intrapreso verso un futuro più sostenibile. Un viaggio che, con uno sguardo realistico ma ottimista, racconta i progressi della città e le sfide che ancora la attendono