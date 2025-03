Seminario di presentazione del Progetto Polito Studio: “Scambi internazionali nella pratica architettonica”

L'Ordine degli Architetti di Torino e il Politecnico di Torino presentano Polito Studio, il progetto di internazionalizzazione che, dal 2020, ha offerto a professionisti e ricercatori nuove opportunità oltreconfine, con l’obiettivo di favorire il dialogo e lo scambio tra il mondo della progettazione architettonica italiana e i mercati esteri. Il seminario di presentazione del progetto, dal titolo "Scambi internazionali nella pratica architettonica", si terrà lunedì 17 marzo 2025, dalle 17.00 alle 19.00.

L’incontro avrà come focus le opportunità per i progettisti italiani sui mercati internazionali, con particolare attenzione alla Cina, uno dei paesi più promettenti ma anche più complessi da affrontare. La Cina rappresenta un enorme potenziale di sviluppo per gli architetti italiani, ma allo stesso tempo presenta difficoltà in termini di accesso e comprensione del contesto sociale e del mercato.

A tal proposito, esperti sinologi, accademici e professionisti delle relazioni Italia-Cina saranno chiamati a delineare le strategie per cogliere al meglio le opportunità.

Programma del seminario:

17.00-17.10 : Saluti istituzionali e introduzione

Elena Baralis Prorettore del Politecnico di Torino, Maria Cristina Milanese Presidente dell'Ordine degli Architetti di Torino

: Saluti istituzionali e introduzione 17.10-17.50 : Dialogo sui cambiamenti di mercato e società cinesi

Con Giada Messetti (sinologa e giornalista), Francesca Spigarelli (Direttrice del China Center, Università di Macerata) e Peter Jaeger (architetto e consigliere OAT).

Modera: Michele Bonino (Direttore del Dipartimento di Architettura e Design, Politecnico di Torino)

: Dialogo sui cambiamenti di mercato e società cinesi Con (sinologa e giornalista), (Direttrice del China Center, Università di Macerata) e (architetto e consigliere OAT). Modera: (Direttore del Dipartimento di Architettura e Design, Politecnico di Torino) 17.50-18.00 : Polito Studio: il progetto

Valeria Federighi

: Polito Studio: il progetto 18.00-18.20 : Polito Studio in Cina/1: China Room e TDH

: Polito Studio in Cina/1: China Room e TDH 18.20-18.30 : Polito Studio in Cina/2: il nuovo team

Ospite d’onore : SUN Cheng (Preside della Scuola di Architettura, Harbin Institute of Technology)

: Polito Studio in Cina/2: il nuovo team : (Preside della Scuola di Architettura, Harbin Institute of Technology) 18.30-18.40: Polito Studio in America Latina

Lorenzo Savio

18.40-18.45 : Presentazione del nuovo sito Polito Studio

: Presentazione del nuovo sito Polito Studio 18.45-19.00: Polito Studio in Africa: prospettive

Francesca De Filippi

Al termine del seminario, sarà offerto un aperitivo presso Spazio Serra.

"Polito Studio" è un progetto nato per colmare la distanza tra pratica professionale e ricerca universitaria, accompagnando l’accesso dei professionisti nei mercati internazionali attraverso la rete globale delle università e gli studenti dei paesi coinvolti. Il modello prevede cicli biennali di formazione e collaborazione su progetti reali, facilitando l’innovazione e la crescita professionale. Il seminario rappresenta una preziosa occasione per comprendere le dinamiche del mercato cinese e di altri mercati emergenti come l’America Latina e l’Africa, e per presentare i progetti concreti sviluppati all'interno di Polito Studio da team multidisciplinari composti da professionisti e ricercatori.

Per maggiori informazioni e per registrarsi all'evento

https://www.fondazioneperlarchitettura.it/corso/polito-studio-scambi-internazionali-nella-pratica-architettonica/