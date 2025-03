Piemonte, Ruffino eletta segretaria regionale di Azione

"Sono particolarmente orgogliosa per questa elezione che chiude la fase commissariale e darà un nuovo slancio ad Azione in Piemonte. Mi impegnerò ulteriormente per rafforzare il rapporto con un territorio che cerca nella politica interventi precisi e risolutori. Proprio per questo, Azione manterrà un atteggiamento pragmatico per affrontare le numerose tematiche che interessano le comunità piemontesi. Come ho sottolineato nella mia mozione, il Piemonte è una regione straordinaria, composta da eccellenze in diversi settori, tra cui quello industriale, agricolo, scientifico che vanno tutelati e rafforzati. Questa regione, però, non può procedere in ordine sparso: c'è bisogno di una visione d'insieme e di una nuova programmazione per il sostegno dei territori che meritano una profonda conoscenza”.