Da Puccini ai Pokemon, un nuovo spazio per la cultura in Circoscrizione 8

Uno spazio di oltre 1.000 metri quadri dove ospitare mostre, conferenze ed eventi in grado di contribuire al benessere della collettività. Si chiama “Giubileo Incontri”, si trova in corso Bramante 58 interno 7 (a pochi metri dalla fermata della metro Carducci) ed è un luogo unico nel suo genere supportato, dal gennaio del 2025, dalla Fondazione Giubileo per la Cultura Ets, cui Gabriele Cresta è l'attuale direttore.

Spazi da far conoscere

A quasi un anno di distanza dall'inaugurazione (2 luglio 2024) "Giubileo Incontri" si dimostra come il luogo perfetto per ospitare progetti di grande rilevanza, grazie a sale moderne concepite per far star bene il visitatore. La struttura è composta da due aree dedicate alle mostre musealizzate, due reception, un'area polivalente con 120 posti, un impianto audio-video per proiezioni, una sala per esposizioni fotografiche e una grande zona conviviale ideale per catering ed eventi. Completamente riqualificata, la struttura è dotata di tecnologie all'avanguardia, che assicurano un'esperienza straordinaria per tutti i visitatori.

"La fondazione organizza eventi propri o quelli relativi alle associazioni che fanno riferimento a noi - così Cresta -. Ma oggi ha un obiettivo in più: farsi conoscere da tutta la città, essere un punto di riferimento per chi vuole portare qui la sua cultura".

[La mostra su Puccini]

Da Puccini a...

Tanti sono gli eventi gratuiti che meritano un cenno. Cominciano dalla mostra sul compositore Giacomo Puccini che sarà presente in allestimento fino al 31 marzo, salvo proroghe. Venerdì 21 marzo, alle 20.30, ecco il concerto "A tutto Puccini", viaggio musicale nelle opere del Maestro. Con il soprano Yang Hanxi, il tenore Damiano Colombo e il baritono Marco Tognozzi. Segue sabato 22, dalle 16, la conferenza "Pietà d'un cieco..." con il dottor Gabriele Cresta. Alle 17.30 la conferenza "Arte nata da un raggio e da un veleno...", storia della fotografia nel Teatro d'Opera, con Renato Garbasso. Sabato 29 marzo, alle 17.30, firmacopie con "Il libro dei versi" di Arrigo Boito. Gli ingressi sono liberi, fino a esaurimento dei posti disponibili, prenotando su info@fondazionegiubileo.it.

["Museo delle Arti Contadine"]

Della Ferrera e Pokemon

Non mancano già interessanti idee per il prossimo futuro. Verrà lanciato un concorso artistico, finanziato integralmente dalla Fondazione, destinato ai giovani under 30. "Invitiamo a inviare opere sul tema con montepremi in palio". Al concorso seguirà la mostra con gli elaboratori dei ragazzi dai 6 ai 29 anni

In previsione una mostra sui Pokemon e una sulle motociclette Della Ferrera con veicoli originali e Sidecar forniti grazie a un grande collezionista di Cumiana. E poi un'esposizione permanente, di prossima inaugurazione, denominata "Museo delle Arti Contadine". Dedicata alle colture, alle tradizioni e alla cultura contadina e agraria del Piemonte.