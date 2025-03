La musica da camera incontra i negozi di Vanchiglia: il progetto del Teatro della Caduta all'insegna del vintage

Continuano gli appuntamenti del Cartellone 2025 del Teatro della Caduta dove, da lunedì 17 marzo, alle 21, approda la musica da camera.

Grazie infatti alla collaborazione tra il Teatro e Amedeo Cicchese, primo violoncello al Teatro Regio di Torino, verranno portate in scena le sei suite per violoncello di Johann Sebastian Bach in un progetto unico che unisce musica classica e cultura contemporanea rinnovando il dialogo tra passato e presente.

Ancora una volta, il Teatro della Caduta dà spazio agli artisti under 35 confermandosi promotore di progetti importanti come le Residenze Artistiche che stimolano il confronto e la nascita di nuove realtà culturali. Anche Amedeo Cicchese infatti, dal 2024 è residente al Teatro della Caduta per i progetti di perfezionamento musicale e per la realizzazione del nuovo Torino String Ensemble, nuova formazione cameristica, esempio di assoluta eccellenza nel panorama musicale italiano ed internazionale.

"Il pubblico può aspettarsi serate in cui la musica diventa un viaggio tra emozioni intense e suggestioni inaspettate, in un luogo unico e magico come il Teatro della Caduta - dichiara Amedeo Cicchese - Spero rimanga la sensazione di aver vissuto qualcosa di speciale, uno di quei momenti che ti porti dentro. Non solo bellezza musicale, ma anche una vera e propria vibrazione emotiva".

Ma a rendere ancora più speciali i tre appuntamenti musicali - i prossimi saranno il 7 aprile e il 5 maggio - sarà la collaborazione con i negozi del Vanchiglia Vintage District che per l’occasione regaleranno al pubblico delle mistery box contenenti alcuni selezionati oggetti vintage.

L'idea di unire Bach al vintage nasce dal voler donare agli spettatori qualcosa "senza tempo": così come la musica di Bach riesce sempre a essere moderna, viva e attuale nonostante lo scorrere del tempo, così gli oggetti possono sopravvivere agli anni e raccontare una nuova storia contemporanea.

A inaugurare questa nuova formula di avvicinamento al vintage saranno La Coseria Vintage Store e Itsmadonnavintage. "Siamo lieti di partecipare al progetto teatrale Vintage x Vintage - dichiara Diego Brunato de La Coseria - Abbiamo accettato subito perché è un buon modo per far incontrare musica, arte e spettacolo con il Vintage inteso come modo di vivere ed interpretare la quotidianità, il tutto ambientato in questa vivace cornice chiamata Vanchiglia".

"Con questo evento speriamo di avvicinare al vintage anche chi non si è ancora approcciato a questo tipo di commercio - dichiara Cristina Pagliano di Itsmadonnavintage - in questo modo speriamo di sensibilizzare sempre più persone ad acquistare capi sostenibili che seppur con una storia alle spalle, sono di qualità e durevoli nel tempo… proprio come la musica classica".

Gli appuntamenti Vintage & Vintage e i sei musicisti che parteciperanno:

Lunedì 17 marzo ore 21

​Luca Stazzone • Suite n. 1 in Sol maggiore, BWV 1007

Marco Osbat • Suite n. 5 in Do minore, BWV 1011

Lunedì 7 aprile

Lorenzo Salmi • Suite n. 2 in Re minore, BWV 1008

Tommaso Cavallo • Suite n. 4 in Mi bemolle maggiore, BWV 1010

Lunedì 5 maggio

Viola Sommariva • Suite n. 3 in Do maggiore, BWV 1009

Davide Moretti • Suite n. 6 in Re maggiore, BWV 1012

Informazioni e prenotazioni www.teatrodellacaduta.org