Parcheggi fantasma? A Torino cresce la voglia di box auto. Ma è un regalo "da mezza età"

Se cercare un parcheggio è impresa sempre più disperata, soprattutto nelle grandi città, non sorprende il fatto che acquistare un garage sia sempre più un obiettivo di molti. E i prezzi salgono.



Lo dice l'ultima analisi dell’Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa: nella prima parte del 2024 nelle grandi città i prezzi dei box sono in aumento dell’1,3%, mentre i semplici posti auto crescono dello 0,7%.

Torino sopra la media

E Torino? La città della Mole si piazza sopra la media nazionale: +1,6% per i garage, mentre i posti auto viaggiano più a rilento (+0,3%). Altri grandi centri, però, si trovano in condizioni ancora più complesse. A Bologna i prezzi salgono di quasi 2 punti percentuali, a Firenze addirittura del 3,3. A Milano del 2,4 e a Napoli del 3,2. Salgono anche Palermo (+1,4), Roma (+2,4) e Verona (+1,4). In calo, invece, i pressi di Genova (-1%) e Bari (-3,7).

Necessità o reddito

I dati raccontano poi che la maggior parte di chi cerca un box lo fa per necessità (53%), ma non sono pochi quelli che poi lo affittano. Si tratta in ogni caso di una decisione che si prende in età matura: tra i 45 e i 54 anni. Il 73,7% degli acquirenti è rappresentato da famiglie.

Vicini a casa, con la colonnina elettrica

Ovviamente le caratteristiche richieste riguardano soprattutto la distanza da casa (entro i 500 metri), ma si fa sempre più attenzione non solo alle dimensioni delle auto (sempre più voluminose), ma anche alla presenza di una colonnina di ricarica elettrica. Elementi che complicano la situazione nei palazzi storici, dove è difficile trovare box di dimensioni adatte e per questo motivo quando possibile si realizza un cambio d’uso dei locali commerciali non più utilizzati.