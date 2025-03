Torino toglie il fiato: presentato il campionato italiano di Apnea indoor

Si è svolta oggi, presso la prestigiosa Sala delle Colonne di Palazzo Civico, la conferenza stampa di presentazione del Campionato Italiano di Apnea Indoor di Categoria, in programma dal 21 al 23 marzo 2025, e del Campionato Italiano di Apnea Assoluto e Campionato Italiano di Apnea Paralimpica, che si terrà dall’11 al 13 aprile 2025. Gli eventi, che si svolgeranno presso la piscina Trecate (via Vasile Alecsandri 29, Torino), sono promossi dalla F.I.P.S.A.S. (Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee) e organizzati dall’A.S.D. La Salle Eridano con il patrocinio della Città di Torino, promettono di trasformare Torino in un palcoscenico d’eccezione per lo sport subacqueo. Si fa presente che l’ingresso alle manifestazioni è totalmente gratuito.

Durante la presentazione sono stati illustrati i dettagli organizzativi delle competizioni, che vedranno sfidarsi circa 1000 atleti, sia normodotati che paralimpici, tra i quali gareggeranno i migliori atleti italiani delle diverse specialità. Le competizioni saranno all’insegna di spettacolarità, tecnica e spirito sportivo. Particolare attenzione è stata dedicata al Campionato Italiano di Apnea Paralimpica, che rappresenta un'importante occasione di inclusione e valorizzazione del talento sportivo senza barriere.

Domenico Carretta, assessore allo Sport della Città di Torino, ha commentato: “Torino si conferma ancora una volta città di grande sport e inclusione, ospitando una competizione di altissimo livello come i Campionati italiani di Apnea. Siamo orgogliosi di accogliere atleti provenienti da tutta Italia e di sostenere una disciplina che unisce spettacolo, tecnica e valori profondi come l'impegno e la determinazione. Ringrazio la Federazione gli organizzatori per aver scelto Torino come palcoscenico di questa importante manifestazione, che siamo certi riuscirà a coinvolgere e appassionare il pubblico”.

Carlo Allegrini, Presidente del Settore Attività Subacquee e Nuoto Pinnato FIPSAS ha dichiarato: “Questi tre eventi, tutti decisamente rilevanti, per circa un mese renderanno Torino Capitale d’Italia dell’Apnea. Il capoluogo piemontese ospiterà, infatti, i migliori interpreti, sia normodotati che paralimpici, delle specialità indoor dell’apnea. Una disciplina, quest’ultima, in grande espansione dal punto di vista partecipativo e caratterizzata da un livello di spettacolarità veramente elevato.

Sono certo che la A.S.D. La Salle Eridano, da anni impegnata nella promozione e valorizzazione sia dell’apnea che dell’apnea paralimpica, saprà garantire le competenze tecniche che l’organizzazione di

questi tre eventi richiede. Auguro a tutti gli interpreti di queste avvincenti manifestazioni sportive

(atleti, assistenti, tecnici, giudici, organizzatori, etc.) di trascorrere delle giornate all’insegna dell’amicizia e del sano confronto sportivo. Rivolgo, infine, un ringraziamento al Comune di Torino per aver creduto nelle potenzialità di questi tre appuntamenti sportivi targati FIPSAS e per il supporto fornito nella realizzazione degli stessi”.

Umberto Pace, Presidente dell’ASD La Salle Eridano che organizzerà la manifestazione, ha aggiunto:

“Siamo orgogliosi di ospitare questi Campionati nella nostra città perché rappresentano un’opportunità per diffondere i valori dello sport e dell’inclusione sociale. Questi Campionati sono il frutto di un grande lavoro di squadra e della passione di tutti coloro che credono nell’apnea come disciplina di eccellenza. Siamo entusiasti di portare a Torino un evento di questa importanza e ci auguriamo che il pubblico e gli appassionati possano vivere giornate di sport e spettacolo indimenticabili”.