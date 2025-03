Con "Pulminoamico" a Nichelino in comodato d'suo gratuito un mezzo per trasportare disabili e anziani

Un "Pulminoamico" che permette al Comune di Nichelino, ma pure ad Associazioni Onlus e persone in difficoltà di usufruire, in comodato d’uso gratuito a costo zero, di veicoli adeguatamente attrezzati per il trasporto di persone diversamente abili, anziani e bambini o persone con problemi di mobilità.

Un aiuto in più per il Cisa 12

Grazie a questa iniziativa, presentata nei giorni scorsi, un nuovo mezzo verrà messo a disposizione del Cisa 12, il consorzio intercomunale socio-assistenziale che opera, oltre che a Nichelino, anche sui territori di Vinovo, None e Candiolo.

Il ricavato proveniente dalle adesioni degli sponsor per l’applicazione del proprio logo sulla carrozzeria dei veicoli Pulminoamico, spiegano i promotor del progetto, permette di sostenere interamente i costi di acquisto del mezzo, assicurazione, manutenzione ordinaria e straordinaria.

"Vicini a chi ne ha bisogno"

"A Nichelino, un nuovo veicolo verrà affidato al Cisa 12, potenziando così i servizi sociali, con particolare attenzione all’educativa territoriale e all’assistenza domiciliare – ha sottolineato con soddisfazione il sindaco Giampiero Tolardo - Pulmino Amico risponde all’esigenza di garantire un accompagnamento protetto alle persone fragili, colmando il divario tra la necessità di mobilità e la disponibilità di strumenti. Tutto ciò è possibile grazie agli imprenditori che hanno scelto di investire nel sociale, dimostrando sensibilità e attenzione verso il benessere della comunità". Soprattutto di coloro che più ne hanno bisogno.