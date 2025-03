A Torino la Rai fa un tuffo nel passato con il pianoforte di Fred Buscaglione e il vestito di Maria Giovanna Elmi

l vestito con cui Maria Giovanna Elmi ha condotto il Festival di Sanremo 1978 e il pianoforte rosa suonato da Fred Buscaglione durante le sue serate al Le Roi Music Hall. Sono le ultime donazioni fatte al Museo della Radio e della Tv.

I ricordi della 'signorina buonasera' Elmi

“Sono stata qualche volta a Torino, ma non l’avevo vissuta così intensamente” spiega Maria Giovanna Elmi storica annunciatrice Rai insieme a Rosanna Vaudetti. “Non avevo mai visto il Museo e mi piaceva l’idea di lasciare qui l’abito che ho indossato a Sanremo. Quello del ’78 è stato il primo festival a colori. La condizione era di Mike Bongiorno ma io fui tra le cinque donne nella storia di Sanremo ad aprire il Festival, cosa di solita fatta dai presentatori”.

Il vestito da sera nero, si aggiunge a quello già donato al Museo dalla collega, Rosanna Vaudetti, con il quale era stata annunciata la prima proiezione della Rai a colori nel 1977.

Vaudetti: "Mio padre torinese e juventino"

“Mio padre era torinese ed era un grande tifoso della Juve - ricorda Rosanna Vaudetti - Il destino poi ha voluto che fossi mandata come annunciatrice a Torino per anni. Quando ero a Roma nel 1972, c’è stato il passaggio della tv a colori. C’era una diatriba legata al costo della tv a colori, era una politica più familiare al tempo, che voleva tutelare i cittadini. Le donne adesso stanno emergendo, mi fa piacere. La situazione era molto difficile, abbiamo lottato molto. Persone che meritavano di essere al vertice non ci siamo arrivate. Ma ora non dobbiamo abbassare la guardia. La vittoria delle donne non deve essere di categoria, ma di valori e di novità”.

Il pianoforte del grande Buscaglione

Un altro pezzo di storia, il pianoforte di Fred Buscaglione trova casa al Museo della Radio e della Tv.

“Quando acquisì Le Poi dagli eredi di Attilio Lutrario - spiega Tony Campa, proprietario della storica sala da ballo - trovai nella cantina il pianoforte rosa. La nipote mi disse che quello era di Fred Buscaglione. In effetti, quando veniva a Le Roi lo suonava sempre. Lo comprai e lo tenni per anni a Le Roi. Nel 2014, Massimo Ranieri lo vide e volle portarlo in trasmissione. Me lo ha restituito nel 2021, quando decisi di trovargli un luogo magico degno della sua storia”.

“Con il Centro produzione Rai abbiamo la saturazione delle risorse e stiamo realizzando la terza stagione di Cuori - commenta il direttore del Centro di Produzione Rai, Guido Rossi - È un bel momento, passiamo dal fare televisione a momento di ricordo come questo”.