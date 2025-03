"Il vento della memoria semina giustizia": tutte le iniziative organizzate a Nichelino per il 21 Marzo

Si avvicina il 21 Marzo, non solo primo giorno di primavera ma anche Giornata Nazionale in ricordo delle vittime delle mafie. La Città di Nichelino, che nel corso degli anni con i 'cugini' di Moncalieri ha organizzato una fiaccolata sempre molto partecipata per ricordare l'importanza della lotta per la difesa della legalità, ha organizzato diverse iniziative, che hanno preso il via già lo scorso 28 febbraio con la presentazione del libro “Cinque Vite” di Mari Albanese.

L'impegno degli studenti

Oggi, martedì 18 marzo, alcuni esponenti del Consiglio comunale saranno presenti alla marcia promossa dalla Città di Torino, con appuntamento in piazza Bodoni dalle ore 18. Venerdì 21, alle ore 11, la giornata sarà ricordata dagli studenti degli istituti Erasmo da Rotterdam e Maxwell con incontri, dibattiti e discussioni.

Il “Lessico di una strage”

Alle ore 21 andrà invece in scena al Superga lo spettacolo teatrale “Lessico di una strage”, omaggio alla memoria delle stragi di mafia del 1992 in cui persero la vita i magistrati simbolo della lotta alla mafia, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Sarà la figura di Cassandra, veggente, profeta inascoltata, a evocare le “maschere” dei due giudici, come quelle degli agenti di scorta e di tutti coloro che persero la vita tra Capaci e via D'Amelio, in quella drammatica estate.

Due eventi anche ad aprile

Ma si andrà avanti anche il mese prossimo. L'11 di aprile, infatti, sono in programma altre due iniziative: alle ore 9 gli studenti del l’IIS Erasmo da Rotterdam incontreranno i parenti di alcune vittime di stragi di mafia al Teatro Superga, mentre alle 18.30 ci sarà la presentazione del libro “Mi chiamo Marco e sono un testimone di giustizia” di e con Davide Mattiello. Il testimone di giustizia sarà collegato con il pubblico presente nella Biblioteca civica Arpino.