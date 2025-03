Mercoledì torna il grande ciclismo con la Milano-Torino: come cambia la viabilità

Mercoledì 19 marzo la città ospiterà l'arrivo della Milano-Torino, la corsa più antica del mondo, la cui prima edizione risale al 1876, con partenza da Rho ed arrivo, dopo una doppia salita al Colle, alla Basilica di Superga.

Il passaggio della gara ciclistica, con i corridori che entreranno sul territorio comunale provenienti da San Mauro, comporterà una serie di modifiche viabili con chiusura di alcune strade alla circolazione veicolare fino al termine della manifestazione.

Strada Superga sarà chiusa al transito dei veicoli da corso Casale dalle ore 12.30, mentre il resto del percorso cittadino dalle ore 14. Corso Casale sarà interdetto al transito tra il confine con San Mauro e piazza Pasini, Strada Traforo del Pino non sarà percorribile in direzione Torino da Pino Torinese, mentre i veicoli diretti a Chieri potranno percorrere viale Agudio, via Solaroli di Briona (nella sola direzione Traforo del Pino da entrambe le carreggiate di viale Agudio).

Le riaperture al transito veicolare avverranno a cessate esigenze e riguarderanno inizialmente l’asse di corso Casale, con previsione oraria verso le ore 16.30, mentre per Strada Superga occorrerà attendere il termine della manifestazione.

Saranno inoltre deviate o limitate le linee del trasporto pubblico di Gtt 8 - 15 - 61 - 68 e 79. Maggiori informazioni sul sito del Gruppo Trasporti Torinese all'indirizzo https://www.gtt.to.it/cms/avvisi-e-informazioni-di-servizio/torino-e-cintura/11806-gara-ciclistica-milano-torino-variazioni-linee-mercoledi-19-marzo

In occasione dell’arrivo della corsa è poi prevista un'apertura straordinaria della tranvia Sassi-Superga che sarà in servizio dalle 10 alle 18 con corse ogni ora e ultima partenza da Superga alle ore 18.30.

Percorso della gara

Successivamente all'ingresso in città i ciclisti gareggeranno su un circuito che prevede una doppia ascesa al Colle, con passaggio lungo corso Casale (primo transito dal confine con San Mauro Torinese), piazzale Coriolano, corso Casale, strada comunale di Superga, via Superga (scollinamento nel comune di Baldissero Torinese), strada Bellavista (Baldissero Torinese), strada Bellavista (Rivodora), via Torino (Rivodora), via Rivodora (Castiglione Torinese), via Rivodora (San Mauro Torinese), via Casale (sp 590-San Mauro Torinese), via Martiri della Libertà (sp 590-San Mauro Torinese), via Torino (sp 590-San Mauro Torinese), corso Casale (secondo transito dal confine con San Mauro Torinese), piazzale Coriolano, corso Casale, strada comunale di Superga, via alla Basilica, piazzale della Basilica di Superga (Arrivo).

Divieti di sosta

Oltre alla chiusura al transito, il 19 marzo lungo l’intero percorso e su tutte le aree occupate dalla manifestazione sarà in vigore un divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli (ORDD 1495/2025). Nella mattinata di martedì 18 marzo inizierà l’allestimento dell’arrivo sul piazzale di Superga, pertanto l’area dovrà essere libera e sarà chiusa sino a cessate esigenze.