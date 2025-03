In Lungo Dora Firenze inaugurata la panchina "Just The Person I Am"

La dodicesima edizione di JUST THE WOMAN I AM non è ancora finita! Nella mattinata di oggi, mercoledì 19 marzo, si è tenuta l’inaugurazione del percorso permanente accreditato JTWIA, all’interno della Circoscrizione 7, il primo su Torino. Inoltre il lancio ufficiale del percorso è stato occasione di inaugurazione anche della panchina “JUST THE PERSON I AM”, realizzazione a cura dell’artivista Rosalba Castelli per Artemixia, situata in Lungo Dora Firenze angolo Corso Verona.

JTWIA è l’evento nato nel 2014, organizzato dal Centro Universitario Sportivo torinese in collaborazione con l’Università e il Politecnico di Torino. Attraverso una corsa-camminata di 5 km, l’iniziativa raccoglie fondi a sostegno della ricerca universitaria sulla salute e sul cancro, coinvolgendo cittadini, associazioni e sostenitori in un percorso che si snoda tra le strade del capoluogo piemontese, uniti dalla volontà di esserci.

Presenti all’inaugurazione il Presidente CUS Torino Riccardo D’Elicio, il Presidente della Circoscrizione 7 di Torino Luca Deri, il Vice-Rettore Vicario per la sostenibilità e per la cooperazione allo sviluppo dell’Università di Torino Prof. Egidio Dansero, la Prof.ssa Tania Cerquitelli in rappresentanza del Politecnico di Torino e la Consigliera della Regione Piemonte Laura Pompeo.

Queste le parole del Presidente Riccardo D’Elicio: “E’ un onore avere il primo percorso accreditato JTWIA a Torino, presso la Circoscrizione 7. Questo viene ancora più impreziosito dalla presenza della prima panchina dedicata alla manifestazione. Abbiamo deciso di unire questi due progetti per dare ancora più risalto ai valori che JTWIA in questi dodici anni ha diffuso tra i cittadini: l’importanza di regalarsi del tempo, di avere uno stile di vita sano, di praticare attività fisica, l’integrazione, la socializzazione e, naturalmente, la prevenzione e la cura del cancro”.

Luca Deri, Presidente della Circoscrizione 7 e Sara Razzetti, Coordinatrice Pari Opportunità e Diritti Civili dichiarano: "Con l'inaugurazione di questo percorso permanente, la Circoscrizione 7 dimostra un impegno concreto verso la promozione della parità di genere e del benessere della comunità. Questa iniziativa rappresenta un passo avanti significativo nella creazione di spazi pubblici inclusivi e accessibili, dove ogni cittadino può sentirsi valorizzato e rispettato. Il nostro obiettivo è costruire una città più equa e solidale, dove le donne siano protagoniste attive del cambiamento. L'approvazione unanime di questo progetto da parte del Consiglio è un segnale forte della nostra volontà politica di investire in iniziative che migliorino la qualità della vita dei nostri cittadini. Questo percorso non è solo un luogo per lo sport e il tempo libero, ma anche un simbolo del nostro impegno a sostenere cause importanti come la ricerca sul cancro e la promozione della salute. La Circoscrizione 7 si conferma un territorio attento alle esigenze della comunità e capace di realizzare progetti di valore".

Le parole di Silvio Sabatino e Ferdinando D'Apice, Coordinatori della Circoscrizione 7: "L'installazione della panchina artistica di Rosalba Castelli è un esempio di come la cultura possa arricchire gli spazi pubblici e promuovere valori positivi. Quest'opera rappresenta un invito alla riflessione e alla condivisione, in linea con la nostra visione di una città che valorizza la creatività e l'espressione artistica. La Circoscrizione 7 si impegna a sostenere progetti culturali che contribuiscano a costruire una comunità più coesa e consapevole. Questo percorso offre ai cittadini uno spazio ideale per praticare attività fisica all'aria aperta, promuovendo uno stile di vita sano e attivo. In un momento in cui la salute pubblica è una priorità, la Circoscrizione 7 si impegna a creare opportunità per lo sport e il benessere di tutti. Questo percorso rappresenta un investimento nel futuro della nostra comunità, dimostrando che lo sport è un diritto fondamentale e un motore di inclusione sociale".