Carmagnola ricorda le vittime innocenti delle mafie

Venerdì 21 marzo 2025 la Città di Carmagnola celebra la "Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie" con una serie di iniziative, sostenute attraverso fondi che la Regione Piemonte ha messo a disposizione ai sensi della Legge Regionale 14/2007, organizzate in collaborazione con il presidio locale di Libera "Il Karma di Ulysses" e con la partecipazione delle scuole locali.

Alle ore 18.30, in via Silvio Pellico angolo piazza Mazzini, è prevista la lettura pubblica dei nomi delle vittime innocenti delle mafie, un momento simbolico e di forte impatto emotivo realizzato in collaborazione con il presidio di Libera "Il Karma di Ulysses".