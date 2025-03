Violenza psicologica e barriere sanitarie: la denuncia di Medici del Mondo

Medici del Mondo, rete internazionale impegnata a garantire l’accesso alla salute, torna ad accendere i riflettori sulla diffusa violenza psicologica cui sono sottoposte molte delle oltre 65.000 donne in Italia, di cui oltre 5.000 solo in Piemonte, che ogni anno vogliono interrompere la gravidanza. Dopo le tappe di Roma e Parigi lo scorso autunno, il 27 marzo arriva per la prima volta a Torino la speciale installazione di Medici del Mondo: una teca trasparente che riproduce un piccolo ambulatorio ginecologico, allestita in via Sant'Ottavio angolo via Verdi, dove dalle 10.30 alle 17 sarà possibile ascoltare le frasi realmente pronunciate dal personale sanitario, come “Doveva pensarci prima!”, “Ti sei divertita, ora paghi”, “Deve sentire il battito del feto, è fondamentale!”, “Siamo donne, dobbiamo soffrire”.

Le testimonianze

Si tratta di testimonianze reali di donne che, a fronte del proprio diritto di richiedere un'interruzione volontaria di gravidanza, hanno subito abusi e violenze inaccettabili, da Nord a Sud della Penisola. L’installazione fa parte della campagna “The Unheard Voice” che Medici del Mondo ha lanciato lo scorso settembre per denunciare le barriere che ostacolano l’accesso all’interruzione volontaria di gravidanza (Ivg) in Italia e far ascoltare cosa realmente accade nelle strutture sanitarie, in cui la voce delle donne viene spenta per far sentire loro il “battito fetale” o le parole violente di chi vuole negare il diritto all’aborto, da Nord a Sud della Penisola.