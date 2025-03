Laura Audi: Nuova Presidente di Fiavet Piemonte

Audi, titolare della rinomata Somewhere Tour & Eventi, porterà avanti la missione di consolidare il posizionamento raggiunto da Fiavet Piemonte, puntando al sostegno degli agenti di viaggio e dei tour operator, rappresentando la categoria presso i tavoli istituzionali e affrontando le nuove sfide dettate dall’evoluzione del turismo organizzato.

Somewhere Tour & Eventi è una realtà prestigiosa, specializzata nel far scoprire Torino e i suoi dintorni attraverso esperienze uniche e mete da sogno legate al patrimonio storico. La società è inoltre particolarmente apprezzata per l’organizzazione di attività di team building e di eventi aziendali, diventando un punto di riferimento per il turismo esperienziale e aziendale nella regione.

Nuovi Orizzonti per Fiavet Piemonte

La nuova presidenza di Audi si impegnerà ad attuare sinergie con altre associazioni di categoria e operatori del settore turistico-ricettivo, con l’obiettivo di condividere strategie e soluzioni e di contrastare l’abusivismo. L’attenzione sarà rivolta a garantire supporto e tutela a coloro che operano nel rispetto delle regole e del mercato.

Il nuovo consiglio direttivo vede come vicepresidente Claudio Cristofaro, affiancato dai consiglieri Gabriella Aires, Igor Giuliano, Barbara Parodi, Elisa Ramanzin, Fabrizio Pio e Roberto Girino.

"Sono onorata di assumere questa carica e intendo affrontare il ruolo con passione e dedizione – ha dichiarato Laura Audi –. Il mio obiettivo è tutelare la professionalità degli associati, supportandoli nelle sfide future e mettendo a loro disposizione l’esperienza maturata come tour operator e come vicepresidente di Fiavet. Ringrazio la presidente uscente Gabriella Aires per l’eredità solida e sfidante che mi lascia.”

Gabriella Aires, riflettendo sulla sua esperienza, ha aggiunto: “Si conclude un importante percorso iniziato nel 2019, segnato da sfide come la pandemia da Covid-19 e la ripartenza post-pandemica. Lascio una Fiavet Piemonte più forte e consapevole, certa che Laura Audi, che ha condiviso con me questo cammino come vicepresidente, saprà guidare l’associazione con professionalità e passione. Rimarrò comunque a disposizione in qualità di consigliera per i prossimi anni."

Con questa nuova leadership, Fiavet Piemonte si prepara ad affrontare il futuro con determinazione, continuando a essere un punto di riferimento per il settore turistico regionale.