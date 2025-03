A Nichelino arriva Shrek: l'orco verde della DreamWorks protagonista di un musical per bambini e famiglie

Basato sull’omonimo film premio Oscar di DreamWorks Animation, Shrek – Il Musical TYA è un’avventura da favola vincitrice del Tony Award, l’Oscar del Musical. La nuova produzione italiana firmata AncheCinema con la regia di Graziano Galatone, performer di punta di Notre Dame de Paris di Riccardo Cocciante, vanta il puppet del personaggio di Dragona più grande al mondo. Il libretto è di David Lindsay-Abaire, Premio Pulitzer 2007 per il teatro e le musiche di Jeanine Tesori, vincitrice del Tony Award per Fun Home.

Le imponenti scenografie fisiche e digitali, queste ultime basate sull’engine di videogiochi UNITY, riescono a ricreare perfettamente tutte le varie ambientazioni del mondo di Shrek: la celebre palude, la città di Duloc, il castello della Dragona, la Torre della Principessa Fiona ed oltre venti altri cambi scena. Scenografie rese più spettacolari dagli effetti speciali olografici in Holo-3D Projection Mapping e dalla presenza della celebre Dragona della lunghezza di 7 metri creata da Marino Scenografie.

Sul palco Michele Savoia – versatile attore pugliese vincitore del David di Donatello dello Spettatore assieme ai MeControTe per Il mistero della scuola incantata – nei panni del protagonista di questa favola contemporanea. Con trucco e make-up prostetico, Savoia sarà affiancato da alcuni tra i più talentuosi performer del mondo del musical italiano e dalle eccellenze provenienti dalle più prestigiose accademie nazionali del teatro musicale come la Bernstein School of Musical Theatre (BSMT) di Bologna, l’International College of Musical Theatre di Roma, la Scuola del Musical (SDM) di Milano e la Academy of Musical Theatre di Bari.

SHREK - IL MUSICAL

Sabato 29 marzo ore 21 e Domenica 30 marzo ore 18

Teatro Superga, via Superga 44, Nichelino

tel. 011.6279789, www.teatrosuperga.it