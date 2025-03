Anche a Torino arriva il "Prisons tour", il tour musicale che porta le rime nelle carceri del Nord Ovest

Workshop di rap e scrittura di canzoni come strumento per aiutare i detenuti a riflettere sulla loro storia di vita e sui momenti che hanno avuto un grande impatto sulla loro esistenza. Ma anche un concerto, per provare a far vivere loro un po’ di leggerezza e spensieratezza.

Torna il “Prisons Tour”, il tour musicale nelle carceri del Nord Ovest, organizzato dalla Brothers Keeper Ministry di Torino e sostenuto dal Consiglio regionale del Piemonte, che lo ha reso possibile tramite l’organizzazione partecipata. Rispetto alle volte precedenti, questa edizione si arricchisce dell’attività dei workshop, che vuole essere un momento di riflessione e crescita per i detenuti, portato avanti a piccoli gruppi.



Laboratori e concerti sono condotti dal cantante torinese Gionathan, in collaborazione con l’artista olandese BlackRockStar. Il tour ha avuto un’anteprima sabato 22 marzo, nel cortile della casa di accoglienza per detenuti ed ex detenuti gestita dalla Brothers Keeper a Pianezza. Entra nelle carceri da oggi, lunedì 24 marzo, con l’evento alla casa circondariale Lorusso e Cutugno di Torino. Proseguirà domani, 25 marzo, al carcere di Brissogne ad Aosta e dopodomani, 26 marzo, a Biella.



Dietro a tutto questo c’è l’associazione Brothers Keeper Ministry di Salvatore Barone e sua moglie Daniela Catena, che opera da oltre 20 anni nelle case circondariali per assistere, aiutare e sostenere i detenuti e le loro famiglie, sia in caso di bisogni pratici e materiali sia per un supporto psicologico e spirituale. L’associazione ha aperto, e segue, anche quattro case di accoglienza per detenuti ed ex detenuti in cerca di una nuova possibilità.



Gli spettacoli del “Prisons Tour” prevedono brani di musica rap, funk e rock. Grande è la sensibilità dimostrata dagli artisti Gionathan e BlackRockStar, che fanno dell’attenzione verso il sociale una loro caratteristica. Il primo, infatti, è reduce da un evento di raccolta fondi per la fibrosi cistica, che si è tenuto a Rivoli insieme a Johnson Righeira, Davide Shorty, Mastafive e alcuni artisti indipendenti. BlackRockStar, al secolo Rivelino Rigters, con i suoi pezzi racconta i viaggi in Africa, dove ha visto l’estrema povertà dei bambini, ma anche i problemi di salute che ha dovuto affrontare e che lo hanno portato a un passo dalla morte.



"La grande novità di questa edizione sono i workshop di rap e scrittura di canzoni. L'attività è strutturata in classi da 15-20 partecipanti e dura 2 ore. «Il nostro obiettivo è di dare la possibilità ai detenuti di ritrovare la speranza, nonostante la loro situazione - spiega Gionathan - Anche se hanno commesso errori, c'è sempre la possibilità di fare una scelta positiva per la vita".