Rotto da un anno, entro la primavera riparato l'ascensore del Palazzo del Nuoto

Entro la primavera verrà riparato l'ascensore del Palazzo del Nuoto fuori servizio da un anno. Un problema grave per chi si trova su una sedia a rotelle o arriva con passeggini, perché l'impianto di via Filadelfia 89 è dotato di barriere architettoniche per accedere alla tribune: chi si trova su una carrozzina al momento è costretto ad assistere alla gare dei propri famigliari a bordo vasca.

35mila euro per la riparazione

Un problema denunciato dal vicecapogruppo di Torino Bellissima Pierlucio Firrao, per chi arriva finalmente una soluzione. La gestione degli ascensori, come ha chiarito l'assessore allo Sport Mimmo Carretta, è in carico ad Iren che ha preventivato una spesa di 35mila per sistemare l'impianto. "La Città - ha poi aggiunto - si sta impegnando a recuperare i fondi necessari per l'intervento, che si stima possa essere ultimato entro la primavera".