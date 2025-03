Claudio Marchisio all'NH Carlina: l'ex calciatore ospite al Salotto di Mao

Il Salotto di Mao torna a marzo al Carlina per inaugurare la primavera il 26 marzo alle 19,30, con un nuovo talk. Il post-varietà live, condotto da Mauro “Mao” Gurlino, cantante e showman, che si svolge come da tradizione l’ultimo mercoledì del mese nel salotto blu del Carlina, il bar dell’hotel NH CollectionPiazza Carlina, accoglie un ospite d’eccezione, per una puntata monografica.

E’ Claudio Marchisio, ex calciatore, campione d’Italia, ha giocato nella Juventus e nella Nazionale italiana, raggiungendo obiettivi straordinari ed entrando nella storia del calcio internazionale, ai vertici, oggi è uno stimato e seguitissimo commentatore e opinionista sportivo, per Prime Video commenta le gare di UEFA Champions League. Marchisio è anche imprenditore e investitore attivo in ambiti differenti. A Torino ha fondato Mate Agency, un’agenzia di comunicazione, specializzata nel digitale nei settori corporate e sport, nel digital marketing e nella creazione di contenuti di alta qualità, attingendo da un ampionetwork che include media, influencer e talent dello sport. Su un altro piano, grazie alla collaborazione con il socio Giorgio Chiellini, ex calciatore della Juventus, Mate Agency supporta atleti e talent a gestire la propria immagine e comunicazione, dalla gestione social, ufficio stampa e consulenza strategica, alla gestione del personal branding fino alla ricerca di opportunità commerciali. Tra le molteplici attività, Marchisio ha fondato con il socio e storico manager Alessandro Tocci, agente sportivo con abilitazione FIGC e CONI, la Circum Associates, una innovativa agenzia sportiva (per esattezza una “football player agency”), che opera sul mercato delle procure sportive, valorizzando i giovanissimi talenti del calcio italiano.