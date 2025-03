Da Palermo a Pinerolo per raccontare come ci si oppone alla guerra

Da Palermo a Pinerolo per raccontare come si costruiscono rapporti internazionali basati sull’elaborazione femminista del pacifismo. Domani, martedì 25 marzo la biblioteca Alliaudi di Pinerolo (via Cesare Battisti, 11) ospiterà Daniela Dioguardi una delle autrici del libro ‘Corpi e parole di donne per la pace’ nato dall’esperienza del presidio pacifista organizzato dalle donne palermitane. Ad invitarla è l’analogo presidio pinerolese organizzato al gruppo ‘Donne contro ogni guerra’.

“Dall’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, e dopo i fatti del 7 ottobre, continuiamo a manifestare con iniziative come questa e con la mezz’ora di silenzio davanti al municipio di Pinerolo il primo e il secondo sabato di ogni mese alle 11. Quello di Palermo è uno dei tanti gruppi con cui in Italia e all’estero condividiamo l’opposizione alla guerra come forma patriarcale di gestione dei conflitti che attraversa la storia” spiega Doranna Lupi per ‘Donne contro ogni guerra’.

L’incontro in biblioteca, che inizierà alle 17, rientra negli eventi ‘Io l’otto sempre’, organizzati per la Giornata internazionale della donna, e patrocinati dalla Città di Pinerolo.