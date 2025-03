Dopo gli assaggi e i tour nei luoghi del cibo, Franchino Er Criminale apre la sua osteria "Senza pretese" a Torino

Via Stampatori 10. Ecco l'indirizzo scelto (nel cuore della città) da Franchino Er Criminale per aprire la sua osteria a Torino. Il noto youtuber - al secolo Alessandro Bologna - è una delle voci più influenti quando, sui social, si parla di cibo e di locali in cui mangiare. E con Torino c'è già un rapporto profondo, coltivato in occasione di diverse visite in cui ha assaggiato proposte e menu. Adesso, però, salta la barricata e passa dalla squadra di chi valuta a quella di chi viene valutato. E "Senza pretese", il nome scelto per il suo ristorante, è tutto un programma.



A dare l'annuncio è l'amica e youtuber Giulia Crossbow, che ha pubblicato un video in cui visita e prova il locale. Franchino, manco a dirlo, è dietro al bancone a spillare le birre. Il menu è tipicamente ispirato alla cucina romana: fave e pecorino, supplì, polpo e fagioli, amatriciana, ajo ojo e peperoncino (scritto proprio così). Con il suo solito spirito anticonformista e provocatorio, il padrone di casa ha già messo le cose in chiaro: "Ho delle mie idee da pazzo e voglio essere diverso da tutta la melma che mercifica ogni cosa". Dritto per dritto, insomma. Senza alcuna intenzione di interrompere l'attività di produzione di video a tema cibo.



Per Torino, dunque, una nuova apertura "social" dopo l'esperienza iniziata qualche settimana fa in via Rattazzi dalla cucina napoletana di "Con Mollica o senza?". Una conferma, in ogni caso, per una città che si scopre sempre meno grigia e sempre più "alla moda", tanto da attirare sul suo territorio personaggi decisamente celebri, soprattutto tra le nuove generazioni.