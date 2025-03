Propaganda filorussa all'Università, Europa Radicale: "Il Tar dà ragione a noi e al rettore Geuna"

Igor Boni e Giulio Manfredi (Europa Radicale): "Avevamo chiesto all'Università, insieme a Silvja Manzi, di non consentire la diffusione di materiale propagandistico del Cremlino, sottoposto a divieto da parte dell'Unione Europea. Oggi anche il TAR ci dà pienamente ragione e dà ragione alla decisione del rettore Geuna; non ne dubitavamo dato che il regolamento europeo è chiaro e netto. La censura non c'entra proprio nulla. Qui si continua a propagandare come libere opinioni la diffusione sistematica in luoghi pubblici della propaganda e della disinformazione russa, porgendo il fianco alle conseguenze di una guerra ibrida che da anni colpisce le opinioni pubbliche occidentali e le democrazie. I militanti amici del Cremlino se ne facciano una ragione… e il professor Mattei ripassi le norme di diritto sulla diretta attuazione in Italia dei regolamenti europei".