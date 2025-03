Genesis: il Palazzo della Luce si trasforma in uno spettacolo luminoso sulle origini della Terra

Genesis, uno show spettacolare di luci del collettivo artistico svizzero Projektil in collaborazione con Fever, la piattaforma leader per l'intrattenimento dal

vivo e attività ricreative, farà il suo debutto a Torino a partire dal 28 marzo.



Dopo la première italiana di Enlightenment dello scorso anno, un viaggio mozzafiato attraverso le quattro stagioni di Vivaldi targata "Eonarium", il Palazzo della Luce si trasformerà ancora una volta in un'opera d'arte a 360° fatta di luci e suoni. Genesis porterà i visitatori in un viaggio magico dalla creazione della terra, all'emergere dell'acqua, della natura e della vita, accompagnato da composizioni musicali appositamente selezionate, per immergersi a pieno in una sinfonia di luci e suoni.

Con edizioni precedenti in città in tutta Europa e negli Stati Uniti, compresa la Casa Cardinale Ildefonso Schuster di Milano, questo spettacolo ha già affascinato oltre un milione di visitatori.



L’esperienza audiovisiva è realizzata grazie a tecnologie all'avanguardia e proiezioni scenografiche adattate con cura all'architettura degli edifici storici.



Un tributo al pianeta blu

Genesis si ispira alla storia della creazione, guidando i visitatori attraverso le origini del nostro pianeta con proiezioni impressionanti e paesaggi sonori. Gli spettatori, seduti con lo sguardo rivolto verso il soffitto, saranno testimoni di una metamorfosi audiovisiva che per 30 minuti mostrerà la nascita della terra e della vita in modo memorabile. Dalla formazione dei mari alla nascita delle piante, fino all'emergere dell'umanità, Genesis è un tributo al nostro pianeta blu, offrendo un'esperienza per giovani e adulti. In sette capitoli, che rappresentano i sette giorni della creazione, verrà raccontata ogni fase della creazione, accompagnata da composizioni musicali appositamente selezionate che ne esaltano la profondità e l'emozione.



Per info: https://feverup.com/m/310272