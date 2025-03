Frossasco: è polemica sull’area feste con botta e risposta tra l’ex sindaco e la pro loco

La gestione dell’area feste di Frossasco di piazza Saint Jean de Morains è finita al centro delle polemiche. A sollevare la questione è stata la minoranza di Insieme per Frossasco guidata dall’ex sindaco Federico Comba, che a fine dello scorso mandato ha messo le regole nero su bianco nella convenzione con la pro loco.

Tutto parte da una mozione dell’opposizione, approdata in Consiglio comunale, che fa riferimento ad affitti pagati da ‘numerose associazioni’ per l’utilizzo dello spazio, in gestione alla pro loco da aprile 2024.

L’associazione ha replicato con una nota stampa, tirando fuori le carte: “La gestione dell’area feste è stata affidata alla pro loco con delibera di giunta n. 32 del 18 aprile 2024, seguita da una convenzione secondo la quale il Comune può richiedere, per sé o per associazioni del territorio, l’utilizzo delle aree e dei fabbricati oggetto della convenzione. Pur non essendo specificato chiaramente, la pro loco ha messo a disposizione gratuitamente le strutture oggetto della convenzione a chi ne ha fatto richiesta. In due casi è stato chiesto un contributo spese pari a 150 euro per l’utilizzo di beni di nostra proprietà e non comunali – specificano dall’associazione –. Questo perché l’area feste realizzata dalla precedente Amministrazione, così come è stata consegnata, è sostanzialmente inutilizzabile: mancano l’impianto di illuminazione ordinaria, l’illuminazione di emergenza, i dispositivi antincendio, locali, arredi e attrezzature”.

Per far fronte agli investimenti fatti negli ultimi anni, la pro loco ha quindi chiesto dei contributi: “Erano cifre simboliche e non di mercato, giustificate dalla condivisione dei fini istituzionali e utili al mantenimento di quanto messo a disposizione, non di sicuro al recupero delle cifre spese, e tanto meno per trarne un profitto”.

Da parte loro, i consiglieri di Insieme Frossasco puntualizzano che la mozione è stata presentata per garantire l’accessibilità dello spazio a tutte le associazioni: “Abbiamo solamente chiesto al Comune di fare da mediatore con la pro loco e non era assolutamente nostra intenzione andare contro l’associazione stessa, tanto che, al termine del precedente mandato abbiamo firmato anche la convenzione dove davamo a loro la struttura in gestione” spiega Comba. Ed è proprio l’ex sindaco a confermare che la convenzione prevedeva però l’uso gratuito solo della struttura non di altre attrezzature: “Prevedeva l’utilizzo della struttura gratuita anche perché in fase di convenzione non si era mai parlato di richiesta di contributo ad altre associazioni, tantomeno a quelle del paese”.