Tutto esaurito per Murubutu in La vita segreta tour all'Hiroshima

Dopo il tour nei teatri con la Moon Jazz Band andato interamente sold out, Murubutu è pronto a tornare dal vivo nel 2025 e arriva venerdì 28 Marzo a Hiroshima Mon Amour con La vita segreta Tour.

In questo capitolo inedito l’artista tornerà a esplorare con forza la dimensione cantautorale e rap, ponendo al centro lo storytelling, cifra distintiva della sua produzione, senza tralasciare riflessioni intime e suggestioni interdisciplinari, elementi che da sempre caratterizzano il suo percorso. Un nuovo progetto che consolida la sua figura di grande artista, paroliere e autore nel panorama culturale e musicale italiano contemporaneo.



Rapper, autore, scrittore e docente di filosofia e storia al liceo “Matilde di Canossa” di Reggio Emilia, Murubutu ha all’attivo sette album e collaborazioni con artisti come Caparezza, Dargen D’Amico, Rancore, Ghemon, Mezzosangue, Dutch Nazari, Willie Peyote e Giuliano Palma. Nei suoi lavori le sonorità hip hop classiche fanno da tappeto a testi con una forte componente cantautorale e poetica, come nell’album “Infernvm” (2020), ispirato all’opera dantesca e scritto insieme a Claver Gold.

Il 2024 è stato un anno importante, segnato dalla nascita di due progetti originali. Letteraturap, un nuovo talk con un focus specifico sul legame tra romanzi e musica rap, e con la rivisitazione in chiave jazz del suo repertorio insieme alla Moon Jazz Band. Con questo nuovo progetto, le origini rivoluzionarie del jazz si intrecciano e mescolano a quelle dell’hip-hop, rivisitando - con un approccio innovativo - la discografia dell’artista, in una chiave nuova e inedita.

Da queste esperienze nasce La vita segreta tour, una nuova avventura musicale, ulteriore passo nel suo incessante percorso di esplorazione tra musica, cultura e innovazione.