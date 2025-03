A Bricherasio il blues e il rock aiutano l’Aib e la Croce verde

Dai Blues Brothers ai Pinguini Tattici Nucleari passando per Bob Dylan, gli Eagles, i The Animals, e altri ancora. La Top Band porta a Bricherasio la musica di famosi musicisti rock e blues per raccoglie fondi in favore del gruppo Antincendi boschivi (Aib) e della Croce verde. Il loro concerto di sabato 29 marzo alla sala polivalente (piazza don Morero 2) è organizzato dal Comune.

“L’ingresso è ad offerta libera e ciò che incasseremo verrà investito in un progetto comune che predisporremo per il paese quando sapremo l’ammontare della cifra raccolta” spiegano Guido Turinetto e Diego Di Pietro, rispettivamente dell’Aib e della Croce verde. Tra le idee c’è l’organizzazione di corsi per insegnare alla cittadinanza l’utilizzo dei defibrillatori disseminati per il paese.

Saranno una quindicina i componenti della Topo Band che saliranno sul palco alle 21 e buona parte del repertorio sarà dedicata ai Blues Brothers ma verranno interpretati altri brani rock e blues nazionali ed internazionali.