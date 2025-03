Al salotto culturale del sabato sera si affronta il tema dell'osteoporosi

Il quinto appuntamento è per sabato 29 marzo 2025 ed è un incontro formativo sul tema dell'osteoporosi.

Protagonista della serata sarà la dottoressa Cristina Deambrogio , esperta del settore, che guiderà il pubblico alla scoperta di questa patologia, illustrandone le cause, i fattori di rischio, le strategie di prevenzione e le più recenti cure disponibili.

Un incontro pensato per sensibilizzare e informare, ma anche per offrire uno spazio di confronto dove il pubblico potrà porre domande e condividere esperienze.

Tutti gli appuntamenti si svolgono al sabato sera, alle 21 in via Caselette 13/d Torino. L'ingresso è gratuito. Per partecipare è necessaria la prenotazione al numero 338.8706798,