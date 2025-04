Centro d'accoglienza in via De' Baldi, il Comitato Nizza Bengasi pronto a tornare in strada

Rossino (Comitato Nizza Bengasi): no al centro d’accoglienza in via Rocca de’ Baldi, pronti a tornare in strada

Torino, 24 aprile - Sale la rabbia tra i residenti del quartiere Nizza Millefonti che, oltre ai già noti problemi di spaccio, degrado e furti, ora vedranno sorgere anche un centro d’accoglienza in via Rocca de’ Baldi.

“Non bastano gli enormi problemi che residenti e commercianti devono affrontare ogni giorno in questa zona - ha esordito Matteo Rossino, portavoce del Comitato Nizza Bengasi -, le lotte continue contro pusher, tossici e ladri, ora si vuole aprire anche un centro d’accoglienza che rappresenterebbe la morte definitiva del quartiere Nizza Millefonti. Soprattutto la parte verso piazza Bengasi.”

“L’avevamo detto e lo faremo, siamo pronti a scendere di nuovo in strada a difesa dei cittadini che, giustamente, non vogliono arrendersi a vedere la propria attività fallire e le abitazioni perdere ancora valore fino a diventare invendibili - ha concluso Rossino -. Ci stiamo organizzando per una nuova manifestazione che potrebbe essere già nelle prossime settimane, non permetteremo che questo diventi l’ennesimo ghetto di Torino!”