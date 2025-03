I pomeriggi della salute: nuovi appuntamenti all'ospedale di Chivasso

Si arricchiscono di nuovi appuntamenti con ulteriori medici dell’ospedale di Chivasso, “I pomeriggi della salute”, gli incontri di approfondimento sulla salute dei cittadini che partiranno da domani pomeriggio, venerdì 28 marzo, alle ore 17,30, in Teatrino Civico. In co-progettazione con l’ASL TO 4, l’iniziativa promossa dall’Assessorato comunale alle Politiche sociali in collaborazione con il consigliere comunale con delega alla sanità Claudio Moretti, ha ottenuto intanto anche il patrocinio della Regione Piemonte.

“Dare la possibilità ai cittadini di incontrare i professionisti della propria azienda sanitaria – ha sottolineato l’assessore regionale alla Sanità, Federico Riboldi – è un’ottima opportunità. Per questo motivo ringrazio l’Asl TO4, i direttori e i medici che hanno dato la propria disponibilità, perché una sanità territoriale deve garantire un approccio a 360 gradi”.

"La sinergia tra pubbliche amministrazioni - ha riferito il Direttore Generale dell'ASL TO4, dottor Luigi Vercellino - rappresenta un valore aggiunto anche negli eventi informativi dedicati alla comunità sul tema della salute. Cittadini più informati possono usufruire in modo più efficace e appropriato dei servizi sanitari".

“Questa iniziativa – ha commentato il sindaco Claudio Castello - ci fa riflettere su due pilastri fondamentali della salute: la prevenzione e la conoscenza. Due approcci virtuosi che possono salvare vite, migliorare la qualità della nostra esistenza e costruire una società più sana e consapevole”.