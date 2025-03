Al via il Valsusa Filmfest 2025: la 29^ edizione dedicata a Mercedes Sosa

Dal 28 marzo al 5 giugno, il festival cinematografico e culturale di comunità animerà diversi comuni della Valle di Susa con un ricco programma di eventi, ponendo al centro i temi della guerra, della memoria storica, della montagna, dell’ambiente e dell’inclusione sociale.

Il programma prevede 28 eventi programmati in 10 comuni della Valle di Susa - Condove, Almese, Avigliana, Bardonecchia, Bussoleno, Chianocco, Oulx, San Giorio di Susa, Susa, Villar Dora – e due eventi a Torino, il 25 aprile al Museo Diffuso della Resistenza e il 17 maggio al Salone Internazionale del Libro, con il coinvolgimento di 4 Istituti scolastici e una rete di oltre 30 associazioni e realtà del territorio.

La 29^ edizione del Valsusa Filmfest viene dedicata a Mercedes Sosa (1935-2009), straordinaria cantante e attivista argentina che ha saputo dar voce, attraverso la sua arte, alle lotte per i diritti umani e contro l’indifferenza verso le ingiustizie. L’edizione trae ispirazione dal suo celebre brano “Sólo le pido a Dios”, che esprime un appello alla pace e al rifiuto della guerra: “Sólo le pido a Dios, que la guerra no me sea indiferente, es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente - Chiedo solo a Dio che la guerra non mi lasci indifferente, è un mostro grande e calpesta forte tutta la povera innocenza della gente.”

Il tema della guerra e della ricerca della pace attraversa il programma del festival, stimolando la riflessione su come l’arte e la cultura possano contribuire a combattere l’indifferenza e a costruire un futuro più solidale e consapevole. Una serata speciale viene dedicata a Mercedes Sosa con un incontro-concerto insieme a Simona Molinari ed Enrico Deregibus, il 10 maggio al Teatro Fassino di Avigliana (evento a pagamento).

Un festival che da quasi tre decenni continua a essere un laboratorio culturale diffuso, un’occasione per costruire comunità attraverso l’arte, la cultura e la memoria, riflettendo sul presente con lo sguardo rivolto ai giovani e al futuro della Valle di Susa e del mondo.

Come da tradizione, il festival si sviluppa in proiezioni di opere in concorso e fuori concorso, spettacoli teatrali, concerti, presentazioni di libri e incontri con ospiti speciali, coinvolgendo scuole, associazioni, amministrazioni locali e cittadini.

Per info: www.valsusafilmfest.it