A Bellano (LC) un corso per scoprire l'utilizzo dei fiori in cucina. Coinvolti anche i ragazzi dell’Istituto Alberghiero CFPA di Casargo

Bellano, affascinante paese affacciato sulle splendide sponde del Lago di Como, si prepara a ospitare un weekend interamente dedicato all'affascinante e innovativo mondo della cucina con i fiori. Questo evento, in programma da venerdì 9 a domenica 11 maggio, rappresenterà una straordinaria opportunità per tutti coloro che desiderano esplorare e approfondire l'uso di questi ingredienti sorprendenti, in grado di trasformare piatti comuni in vere e proprie opere d'arte gastronomica.

L'inclusione dei fiori in cucina sta guadagnando un’importanza crescente nella gastronomia moderna, rappresentando un entusiasmante equilibrio tra innovazione e tradizione. Sebbene possa sembrare una tendenza recente, in realtà si tratta di una riscoperta di pratiche antiche, profondamente radicate nella cucina contadina. L'arte di utilizzare i fiori non si limita a una mera decorazione: si tratta di incorporare sapori unici e complessi nei piatti. Pertanto, è fondamentale che aspiranti chef e ristoratori si avvicinino a questa pratica con la dovuta preparazione e competenza. L'improvvisazione è sconsigliata; ogni fiore ha un proprio profilo aromatico che merita di essere studiato e compreso per essere utilizzato al meglio.

Nell'ottica di preparare il terreno per le giornate dedicate alla Cucina con i Fiori, il comune di Bellano ha organizzato una giornata di studio ricca di contenuti teorici e pratici, destinata a tutti gli appassionati del settore gastronomico.

La prima sessione ha avuto luogo al mattino, rivolta agli studenti dell’Istituto Alberghiero CFPA di Casargo, i quali hanno affollato l’aula magna per una lezione coinvolgente, culminata in una degustazione di fiori edibili, come la Bocca di leone, il Nasturzio e la Begonia.

Nel pomeriggio, presso il Municipio di Bellano, si è tenuto un incontro esclusivo per i professionisti del settore: chef, pasticceri e barman hanno avuto l'opportunità di confrontarsi su tecniche innovative e scoprire come utilizzare al meglio i fiori in cucina. Con la presenza del Sindaco, Antonio Rusconi, e dell’assessore Mattia Ferraroli, l’incontro ha offerto una panoramica stimolante sulle potenzialità gastronomiche dei fiori, confrontando esperienze e ricette per integrare queste meraviglie della natura nei menù che i ristoranti e gli esercizi della ristorazione proporranno nel periodo del Festival. Gli incontri hanno offerto una panoramica completa sull’uso dei fiori in cucina, partendo da quelli spontanei e selvatici a quelli coltivati per uso alimentare, sia freschi, sia trasformati come i fiori disidrati dell’azienda veneta “Metti un fiore”

sia in bevande e salse come quelli prodotti dall’azienda ligure “Tastee.it”.

Nel corso degli incontri tenuti dal giornalista Claudio Porchia, esperto del settore gastronomico e direttore del Festival della Cucina con i fiori, i partecipanti hanno vissuto un’affascinante avventura sensoriale, scoprendo i segreti per integrare i fiori in modo creativo nei propri piatti e sensibilizzando i partecipanti sull'importanza di considerare i fiori come veri e propri ingredienti e non solo come decorazioni dei piatti.

La Cucina con i Fiori rappresenta un invito a riscoprire la bellezza e la ricchezza della natura in cucina, esplorando le infinite possibilità offerte dai fiori edibili. Un tema particolarmente sentito dall’istituto alberghiero di Carsargo impegnato nella formazione dei propri studenti ponendo sempre un'attenzione particolare ai temi dell'alimentazione e della sostenibilità.

L’appuntamento per tutti gli appassionati è per il week end dal 9 all’11 maggio a Bellano (LC) con un programma che si annuncia interessante, ricco di eventi ed adatto a tutti: dai professionisti del settore ai semplici appassionati di cucina, dagli adulti alle famiglie con bambini.