Il sindaco Lo Russo e Pd a confronto con il territorio

Il sindaco Stefano Lo Russo ed i consiglieri comunali del PD a confronto con il territorio. Ripartono oggi gli incontri dei dem per dialogare direttamente con i cittadini, raccontare le azioni che l’amministrazione sta portando avanti e illustrare le strategie per il futuro della città.

Temi locali e politiche

Il percorso toccherà tutte le Circoscrizioni, con appuntamenti specifici dedicati ai temi locali e alle politiche messe in campo per migliorare la qualità della vita nei quartieri. Il primo incontro si terrà questo pomeriggio alle 18.15 presso la Bocciofila di Strada del Fortino 20. Saranno presenti il sindaco e la consigliera Lorenza Patriarca. L’incontro sarà dedicato ad Aurora, Vanchiglia e alla Circoscrizione 7.

Il capogruppo Claudio Cerrato commenta: “Riprendiamo questo percorso di ascolto e confronto con la cittadinanza perché crediamo che il dialogo diretto sia fondamentale per una politica vicina ai bisogni delle persone. Ogni quartiere ha le sue specificità e criticità: vogliamo continuare a lavorare con impegno per affrontarle al meglio. Questo ciclo di incontri è un'opportunità per rendere conto del lavoro svolto e raccogliere spunti preziosi per il futuro”.