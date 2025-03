Un omaggio a Pasolini in scena in biblioteca a Cavour

Un omaggio teatrale a Pasolini andrà in scena oggi, sabato 29 marzo, alle 17, nella Biblioteca Comunale di piazza Sforzini Cavour ospiterà il terzo appuntamento di ‘Una Rocca di Parole’ la rassegna tutta dedicata alle parole della tradizione e del popolare. Protagonista della serata sarà il monologo interpretato dall'attore e regista torinese Alessandro Persichella intitolato ‘L’ultimo Sospiro’, un omaggio teatrale a Pier Paolo Pasolini in occasione del cinquantesimo anniversario della sua scomparsa.

Persichella, vincitore del Fringe Festival Torino e il Venice Open Stage è un volto già noto al pubblico cavourese. L’autore infatti ha precedentemente collaborato con la Pro Cavour e l'associazione “Donne insieme di Cavour” per il progetto “Profili di Donne”, un contenuto video volto a sensibilizzare contro la violenza sulle donne.

Il monologo trae ispirazione da ‘La lunga strada di sabbia’, un'opera letteraria in cui Pasolini racconta un viaggio lungo l'Italia, esplorando la società del tempo attraverso il proprio sguardo critico e poetico. Qui, ‘L'ultimo Sospiro’ cercherà di riprendere il tema del viaggio, mettendo in scena un protagonista che attraversa luoghi affollati e marginali, incontrando persone e confrontandosi con la propria identità. Il cammino diventa così un percorso di introspezione, dove la bellezza e la durezza della realtà si intrecciano in un costante dialogo tra individuo e società.