Alle poste di via Bignone a Pinerolo arriva il nuovo Atm Postamat

Ha un barcode per rendere più semplice il pagamento dei bollettini prestampati, ma è anche dotato di moderni dispositivi di sicurezza. Tra i quali una soluzione per prevenire la clonazione di carte di credito (anti-skimming) e un sistema di macchiatura delle banconote in caso di furti. Il nuovo Atm Postamat è stato installato nell’ufficio postale Pinerolo 1 in via Bignone 5 ed è in funzione 24 ore su 24.