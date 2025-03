Tutto pronto a Rivoli per l’edizione 2025 del Mercato Europeo

Dal 4 al 6 aprile torna nelle piazze e nelle vie del centro il Mercato Europeo edizione 2025 nella sua decima edizione rivolese denominata “L’Europa al Castello”.

La kermesse di FIVA Confcommercio patrocinata dal Comune di Rivoli, vetrina di ricercatezze artigianali e prelibatezze enogastronomiche provenienti dal Vecchio Continente e da tutto il mondo, conterà la presenza di oltre 100 espositori tra piazza Martiri, corso Francia e corso Susa.

Tante le conferme, alcune delle quali presenze abituali nella tappa di Rivoli: la gastronomia tipica sarda, brasiliana, messicana; la ceramica inglese, la paella spagnola, i biscotti dalla Bretagna; sempre dalla Francia tè, spezie e infusi; il miele delle valli alpine, le specialità al pistacchio di Bronte, i foulard in bamboo e molto altro.

Gli stand saranno aperti dalle ore 9 alle 24.

"Siamo orgogliosi di ospitare nuovamente il Mercato Europeo a Rivoli – dichiara il Sindaco Alessandro Errigo – un evento che porta nella nostra città un'atmosfera internazionale, valorizzando il commercio locale e offrendo ai cittadini un'opportunità unica per scoprire prodotti e sapori da tutta Europa. Questo appuntamento non è solo un'occasione di svago, ma rappresenta anche un momento di condivisione e crescita per la nostra comunità."

"Il Mercato Europeo è un appuntamento importante per la nostra comunità – aggiunge l'Assessore al Commercio Marco Tilelli – un’occasione per sostenere il commercio, promuovere l’incontro tra culture diverse e rendere Rivoli ancora più attrattiva per cittadini e visitatori. Il nostro obiettivo è quello di incentivare iniziative che possano dare impulso al tessuto economico locale, portando beneficio anche ai commercianti del territorio."

Per il decennale della manifestazione è in programma a partire dalle ore 11,30 di venerdì 4 aprile la visita da parte degli alunni delle scuole primarie cittadine ed un Contest tra le cucine della UE (e non) che avrà luogo in piazza Martiri e che li vedrà protagonisti. Si svolgerà dalle ore 13,00 alle 14,00. Le aziende partecipanti allestiranno un mini buffet e saranno proprio gli alunni delle scuole secondarie di I grado cittadine, alle quali si chiederà di preparare 4 squadre di giudici-alunni, ad assaggiare i piatti proposti. Due di queste squadre valuteranno le pietanze contrapposte in una delle semifinali; le altre due squadre faranno altrettanto nella seconda semifinale. Nella finale poi le squadre saranno accorpate e dopo altri giri di ‘assaggi’, si proclamerà il vincitore.

Sabato 5 aprile dalle 15 alle 18: intrattenimento di strada con mangiafuoco, giocoleria e truccabimbi.

L’evento rappresenta un’occasione imperdibile per scoprire nuove culture attraverso il gusto e la tradizione e rientra tra gli appuntamenti che valorizzano il commercio e la vivacità culturale della città.