Magistrati Racing® : 25 anni di eccellenza, performance e tuning nel mondo del TMAX

Dalla tradizione artigiana ligure a un successo internazionale: Magistrati Racing® è il perfetto esempio di ingegno, creatività e manifattura italiana che conquista il mondo. Nata a Savona nel 2000 come laboratorio di ricerca e sviluppo per il TMAX, l'azienda fondata da Marco Magistrati è oggi un punto di riferimento per gli appassionati e i professionisti del settore, esportando il suo know-how in tutta Europa, con una forte presenza nei paesi francofoni, e collaborando con realtà amiche in tutto il mondo.

Una storia di passione, ingegno meccanico e tuning estremo

Fin dalla sua nascita, Magistrati Racing® ha avuto un obiettivo chiaro: spingere i limiti del TMAX, il maxi-scooter sportivo che ha conquistato il cuore di migliaia di motociclisti in Italia e nel mondo. Marco Magistrati ha trasformato questa missione in un'arte, studiando, progettando, costruendo, montando e testando ogni singolo componente con una cura artigianale che contraddistingue l'intera produzione. Ogni acquisto presso Magistrati Racing® è un pezzo unico, realizzato su misura per garantire la massima personalizzazione e soddisfazione del cliente.

Turbo, cavalli e potenza estrema: l'artigianalità che fa la differenza

Ciò che rende unica Magistrati Racing® è il perfetto equilibrio tra innovazione e tradizione. Ogni pezzo viene realizzato con materiali di altissima qualità, sviluppato per migliorare le prestazioni e la sicurezza del TMAX, senza compromessi. Le creazioni di Marco Magistrati non sono semplici accessori, ma vere e proprie soluzioni studiate per ottimizzare l’esperienza di guida, offrendo ai clienti performance superiori e un’identità distintiva per il proprio mezzo. L'azienda è rinomata per lo sviluppo di kit turbo che incrementano significativamente la potenza del TMAX, portandolo a livelli di cavalli e prestazioni estreme. Questi interventi di tuning, combinati con avanzate soluzioni di elettronica, trasformano il TMAX in un due ruote dalle performance eccezionali.

Un riferimento per il mondo del TMAX e del tuning

Oggi, Magistrati Racing® è sinonimo di eccellenza non solo in Italia, ma in tutta Europa e oltre. La sua clientela è composta da appassionati e professionisti che cercano il meglio per il loro TMAX, affidandosi all'esperienza di un marchio che ha scritto la storia della customizzazione di questo maxi-scooter. Grazie a un costante lavoro di ricerca e sviluppo, l’azienda continua a innovare, offrendo soluzioni sempre più avanzate e seguendo l'evoluzione dei nuovi modelli TMAX. Ogni componente è frutto di una progettazione meticolosa, garantendo pezzi unici che rispondono alle esigenze specifiche di ogni cliente. Marco Magistrati è oggi un nome di riferimento per il mondo del TMAX, riconosciuto per la sua competenza e l’innovazione portata nel settore. Magistrati Racing® è il marchio di fiducia per chi cerca qualità, prestazioni e unicità nel mondo del tuning e della customizzazione, consolidando il proprio ruolo di leader nel settore e guardando al futuro con la stessa passione e determinazione.